«Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park

«Банк Компаньон» и компания RCA Living официально объявили о стратегическом партнерстве, подписав соглашение о реализации финансовой программы для покупателей жилья в городском комплексе Royal Central Park. В церемонии приняли участие руководитель отдела продаж RCA Living Нгуен Фан Тхуи Ань, а также член совета директоров «Банка Компаньон» Ле Куанг Ву и председатель правления «Банка Компаньон» Маргарита Черикбаева.

Впервые в Бишкеке представлен кредитный продукт для покупки недвижимости на стадии строительства с льготным периодом по основному долгу до трех лет, что открывает новые возможности для приобретения жилья и инвестиций в недвижимость. Это событие знаменует собой важный этап развития местного финансового рынка недвижимости.

Комплексная финансово-недвижимостная экосистема — оптимизация денежных потоков — использование роста стоимости недвижимости в Кыргызстане

Синергия премиальной недвижимости от RCA Living и гибких финансовых решений «Банка Компаньон» формирует комплексную экосистему, позволяющую клиентам, особенно покупателям первого жилья, легче выйти на рынок. Благодаря льготному периоду по основному долгу до трех лет, сроку кредитования до 15 лет и стартовой процентной ставке от 14 процентов годовых покупатели могут снизить первоначальную финансовую нагрузку, сохранить гибкость денежных потоков и выстроить долгосрочную финансовую стратегию. Это особенно важно в условиях стремительного роста стоимости недвижимости в Бишкеке.

Согласно информации от 2 апреля 2026 года Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана, цены на жилье в настоящее время формируются преимущественно рыночными механизмами и демонстрируют тенденцию к росту. В Бишкеке средняя стоимость квартир варьируется от $1 тысячи 400 до $1 тысячи 800 за квадратный метр, при этом в некоторых новых проектах достигает около $1 тысячи 600 за квадратный метр. В других регионах цены находятся в диапазоне $450-900 за квадратный метр. Одновременно арендные ставки в центре Бишкека удерживаются на уровне $10-15 за квадратный метр в месяц с ежегодным ростом на 5-8 процентов, что свидетельствует о стабильном и привлекательном развитии рынка.

В этих условиях гибкая финансовая модель не только снижает первоначальные затраты, но и позволяет зафиксировать цену на раннем этапе и воспользоваться долгосрочным ростом рынка. Льготный период по основному долгу дает возможность инвесторам сохранять ликвидность, реинвестировать средства и минимизировать риски, связанные с ранней финансовой нагрузкой. При высоких процентных ставках основной риск для инвестора заключается не в темпах роста рынка, а в преждевременном возникновении стоимости заемного капитала. Если денежный поток начинает снижаться уже на раннем этапе, внутренняя норма доходности (IRR) уменьшается еще до формирования реальной стоимости актива. Это и есть граница между краткосрочными акциями и стратегически выстроенными инвестициями.

Таким образом, кредитная программа Royal Central Park — это не просто временная процентная льгота, а продуманная финансовая модель, позволяющая инвесторам удерживать актив до фазы активного роста рынка, не испытывая давления процентных платежей. Трехлетний льготный период выступает как стратегический финансовый буфер, направленный на максимизацию внутренней нормы доходности (IRR).

Данный подход соответствует международной практике. Исследования показывают, что масштабные комплексные проекты, реализуемые поэтапно и обладающие развитой инфраструктурой, демонстрируют более высокий рост стоимости по сравнению с отдельными объектами. По данным Savills, в таких городах, как Сингапур, Сеул и Шанхай, квартиры в интегрированных мегапроектах показывают рост на 20-40 процентво выше аналогов вне комплексной застройки.

В Лондоне, согласно исследованиям CBRE, проекты Canary Wharf и King’s Cross демонстрируют значительный рост стоимости недвижимости в течение семи-десяти лет по мере трансформации районов в полноценные городские центры. При этом основной рост происходит после преодоления инвесторами наиболее затратного этапа.

На Ближнем Востоке аналогичную динамику демонстрируют Downtown Dubai и Dubai Marina. По данным Knight Frank, такие проекты обеспечивают устойчивый рост стоимости благодаря концентрации бизнеса, жителей и международного капитала.

Финансовая модель Royal Central Park позволяет реализовать аналогичную стратегию: приобретение на раннем этапе, удержание актива в фазе роста и перенос финансовой нагрузки на более поздний период, когда актив уже вырос в цене. По мере роста стоимости автоматически улучшается показатель LTV (loan-to-value), снижая относительную долговую нагрузку.

Это и есть различие между пассивным и стратегическим использованием кредитного плеча. В первом случае инвестор теряет ликвидность, во втором усиливает доходность за счет правильного тайминга.

Инвестор приобретает не просто объект недвижимости, а финансовую модель, позволяющую сохранить позицию на растущем рынке Бишкека без давления процентных расходов на раннем этапе.

Для демонстрации эффективности модели использован расчет на основе процентных показателей: 30 процентов собственных средств и 70 процентов заемных с трехлетним льготным периодом, при котором проценты оплачивает застройщик. При росте стоимости актива на 35 процентов в первый год и стабилизации далее, через три года, стоимость достигает 135 процентов при неизменном долге 70 процентов.

Таким образом, собственный капитал увеличивается до 65 процентов, что означает рост на 35 п. п. и доходность около 117 процентов за три года (без учета аренды и дополнительных факторов).

«Банк Компаньон»: надежность и прозрачность

«Банк Компаньон» — один из крупнейших финансовых институтов Кыргызстана с более чем 20-летним опытом. Он предоставляет прозрачные и безопасные финансовые решения для частных лиц и бизнеса.

Председатель правления банка Маргарита Черикбаева отметила: «На протяжении более 20 лет мы придерживаемся клиентоориентированной стратегии. Партнерство с RCA Living подтверждает нашу приверженность интересам клиентов и будущих жителей Royal Central Park. Мы уверены, что данная программа станет важным шагом в развитии финансовых инструментов и позволит нам и дальше сопровождать клиентов на пути к приобретению недвижимости международного уровня».

Royal Central Park — стратегический шаг развития Бишкека в Центральной Азии

Royal Central Park — масштабный городской проект формата All-in-One площадью 53,5 гектара, реализуемый в Бишкеке. Он представляет собой новый этап развития столицы и региона, предлагая современную интегрированную модель городской среды с жилой, коммерческой и сервисной инфраструктурой.

Расположенный в новом западном центре города, проект рассчитан на около 60 тысяч жителей и предусматривает более 71 процента территории под зеленые зоны, водные объекты и общественные пространства.

Кластер The Essence, представленный в январе этого года, включает пять башен Y-образной формы, обеспечивающих оптимальное освещение, вентиляцию и приватность. Более 50 процентов территории отведено под зеленые зоны и инфраструктуру: тематические сады, бассейн, фитнес-центр, коммерческие пространства и систему управления международного уровня.

С января по апрель 2026 года успешно проведены продажи башен Lyra (Y3) и Atlas (Y2), вызвавшие высокий интерес со стороны рынка и инвесторов.

Представитель RCA Living Нгуен Фан Тхуи Ань отметила: «Успешный проект — это не только качественный продукт, но и доступные финансовые решения. Партнерство с «Банком Компаньон» открывает новые возможности для клиентов, расширяет доступ к премиальной недвижимости и создает устойчивые инвестиционные перспективы. Это важный шаг в интеграции недвижимости и современной финансовой экосистемы».

