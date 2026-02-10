Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать

После успешного первого этапа продаж в январе 2026 года Royal Central Park — пионерский мегапроект формата All-in-One в Бишкеке — продолжает привлекать повышенное внимание рынка, официально объявив о старте продаж башни ATLAS (Y2) в составе квартала The Essence 9 февраля 2026 года. Это событие стало одним из ключевых акцентов начала года, предоставив покупателям и инвесторам редкую возможность приобрести недвижимость формата all-in-one, спроектированную по самым высоким стандартам, представленным сегодня в столице Кыргызстана.

Фото компании. Изображение Royal Central Park и 5 башен фазы The Essence. Официально в продаже с января 2026 года

Ранее, в январе 2026 года, Royal Central Park успешно вывел на рынок башню LYRA (Y3), зафиксировав высокий уровень сделок уже на стартовом этапе. Этот результат не только подтверждает высокую привлекательность проекта, но и отражает растущее доверие рынка к новой модели городского развития — концепции, в которой жилые пространства, коммерция, сервисы и инфраструктура органично объединены в едином комплексе. Продолжая эту положительную динамику, башня ATLAS (Y2) в квартале The Essence выводится на рынок с ожиданием дальнейшего роста интереса к сегменту высотных жилых проектов в Бишкеке.

Запуск продаж башни ATLAS проходит в рамках промокампании «Купи элитную квартиру — выиграй премиальный автомобиль», действующей для клиентов, успешно оформивших сделки в период с 13 января 2026 года по 30 апреля 2026-го, с общим призовым фондом до 9 миллионов сомов. Данная программа является важным преимуществом, существенно повышающим ценность и инвестиционную привлекательность раннего входа в Royal Central Park — первый мегапроект формата All-in-One в Бишкеке.

Текущая рыночная конъюнктура дополнительно усиливает инвестиционную привлекательность проекта. В 2025 году рынок квартирной недвижимости Бишкека продемонстрировал рост цен до 35 процентов, что свидетельствует об активном увеличении как спроса со стороны конечных покупателей, так и инвестиционного интереса. Появление Royal Central Park одновременно привнесло на рынок ряд «первых в своем роде» решений, способствуя формированию новых стандартов городского развития столицы.

Фото компании. Интерьер квартиры в корпусе Atlas (Y2), фаза The Essence

Будучи первым мегапроектом формата All-in-One в Бишкеке, Royal Central Park также стал первопроходцем в реализации пяти высотных башен высотой до 29 этажей, полностью соответствующих строгим техническим требованиям, стандартам безопасности и комфорта, установленным государственными органами Кыргызской Республики. Это стало важным этапом в модернизации городской жилой среды и открыло новые возможности для покупателей, ориентированных на высокое качество строительства и комплексное градостроительное планирование.

Фото компании. Вид из квартиры на верхнем этаже в фазе 1 The Essence

Помимо концепции и архитектуры, Royal Central Park выделяется на рынке беспрецедентно гибкой финансовой политикой. Это первый проект в Бишкеке, предлагающий финансирование до 70 процентов стоимости квартиры с возможностью залога приобретаемого объекта и сроком кредитования до 15 лет. Особым преимуществом является освобождение покупателей от выплат по основному долгу и процентам в течение первых трех лет, что существенно снижает финансовую нагрузку на начальном этапе владения недвижимостью — особенно актуально в условиях сохраняющихся высоких мировых процентных ставок.

С инвестиционной точки зрения приобретение квартиры в Royal Central Park на текущем этапе означает фактическую фиксацию цены на срок до трех лет, в то время как рынок недвижимости Бишкека продолжает находиться в фазе роста. Это делает проект одной из наиболее привлекательных возможностей для инвесторов, ориентированных на стабильную и долгосрочную доходность на международном рынке, особенно в быстро развивающейся стране с высоким потенциалом роста стоимости недвижимости, такой как Кыргызстан.

Благодаря продуманному мастер-плану, сильным финансовым условиям и уже подтвержденному рыночному спросу по итогам предыдущих запусков старт продаж башни ATLAS (Y2) в квартале The Essence 9 февраля 2026 года стал значимым событием не только для Royal Central Park, но и для всего рынка недвижимости Бишкека в начале 2026 года.

В рамках мероприятия по запуску продаж башни ATLAS (Y2) 9 февраля 2026 года клиенты, успешно совершившие сделки, получили золотые призы на общую сумму до 639 тысяч сомов. Призовой фонд включал один первый приз — 12 граммов золота, два вторых приза — по 8 граммов золота каждый и три третьих приза — по 4 грамма золота, обеспечив дополнительную реальную выгоду для ранних покупателей.

Фото компании. Клиенты, которые участвовали в мероприятии по старту продаж башни Atlas (Y2) и торжественно получили призы

Кроме того, клиенты, оформившие покупку квартир в башне ATLAS, продолжают участвовать в программе «Купи элитную квартиру — выиграй премиальный автомобиль», действующей с 13 января 2026 года по 30 апреля 2026-го, с общим призовым фондом до 9 миллионов сомов.

Фото компании. Клиенты, которые участвовали в мероприятии по старту продаж башни Atlas (Y2) и торжественно получили призы

Информация об ипотечной программе в Royal Central Park

банк-кредитор: «Банк Компаньон»;

максимальная сумма кредита: до 70 процентов от общей стоимости квартиры;

льготный период по основному долгу и процентам: три года — застройщик RCA Living оплачивает проценты за клиента в течение первых трех лет;

максимальный срок кредита: до 15 лет;

отсутствие комиссии за досрочное погашение;

быстрое и упрощенное оформление кредита с особым преимуществом — приобретенная квартира в Royal Central Park принимается в качестве залогового обеспечения по кредитному договору.

