Смотрите Зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире

Следите за стартом зимней Олимпиады в Италии и поддержите спортсменов из Кыргызстана в прямом эфире O!TV — просто скачайте приложение и будьте в центре главных спортивных событий планеты.

Как не пропустить трансляцию?

Весь драйв Олимпиады и выступления нашей сборной доступны в приложении O!TV на канале «УТРК Спорт».

  1. Скачайте приложение O!TV https://o.kg/s/otv.
  2. Подключите сервис, набрав команду *750*3#. При первом подключении три дня предоставляются бесплатно, далее всего 7 сомов в день (с НДС, без НсП).
  3. Включайте «УТРК Спорт» и болейте за Кыргызстан из любой точки страны прямо со своего смартфона!

Болеем за наших!

В этом году честь Кыргызстана защищают два талантливых спортсмена. Поддержим наших ребят в их борьбе за олимпийские медали:

  • Тимур Шакиров (горнолыжный спорт): следите за его спусками в гигантском слаломе и слаломе на трассах Бормио.
  • Артур Сапарбеков (лыжные гонки): болейте за нашего лыжника в спринте и на дистанции 10 километров в Валь-ди-Фьемме.

Следите за главными победами и мировыми рекордами вместе с O!TV.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
