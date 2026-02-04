17:16
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Бизнес

Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»

Тариф «Мамлекеттик» — специальное предложение от государственного оператора связи MEGA для людей, чья ежедневная работа имеет значение для каждого из нас.

Для тех, кто служит стране, MEGA предлагает по-настоящему выгодное и продуманное решение.

Тариф «Мамлекеттик» — максимум возможностей всего за 250 сомов в месяц:

  • 40 ГБ интернета на высокой скорости для работы и личных задач;
  • бесплатная раздача Wi-Fi — без ограничений;
  • 20 минут звонков на номера других операторов;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
  • 50 ТВ-каналов, чтобы расслабиться после насыщенного дня.

Подключиться просто и удобно:

  • в мобильном приложении MegaPay;
  • в центрах продаж и обслуживания MEGA;
  • у официальных промоутеров компании.

Обратите внимание: один государственный служащий может подключить тариф только на один номер.

MEGA последовательно развивает доступные и надежные сервисы для тех, кто ежедневно работает во благо страны, обеспечивая стабильную связь там, где она действительно важна.

MEGA — с признательностью всем, кто служит народу!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/360603/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Популярные новости
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
Бизнес
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
4 февраля, среда
17:11
Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долг...
17:02
Илон Маск установил исторический рекорд: состояние свыше $850 миллиардов
17:00
Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
16:46
В Кыргызстане для подготовки школьников к ОРТ разработают бесплатное приложение
16:43
В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, Россией и США