Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»

Тариф «Мамлекеттик» — специальное предложение от государственного оператора связи MEGA для людей, чья ежедневная работа имеет значение для каждого из нас.

Для тех, кто служит стране, MEGA предлагает по-настоящему выгодное и продуманное решение.

Тариф «Мамлекеттик» — максимум возможностей всего за 250 сомов в месяц:

40 ГБ интернета на высокой скорости для работы и личных задач;

бесплатная раздача Wi-Fi — без ограничений;

20 минут звонков на номера других операторов;

безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;

50 ТВ-каналов, чтобы расслабиться после насыщенного дня.

Подключиться просто и удобно:

в мобильном приложении MegaPay;

в центрах продаж и обслуживания MEGA;

у официальных промоутеров компании.

Обратите внимание: один государственный служащий может подключить тариф только на один номер.

MEGA последовательно развивает доступные и надежные сервисы для тех, кто ежедневно работает во благо страны, обеспечивая стабильную связь там, где она действительно важна.

MEGA — с признательностью всем, кто служит народу!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.