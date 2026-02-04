Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»

Тариф «Мамлекеттик» — специальное предложение от государственного оператора связи MEGA для людей, чья ежедневная работа имеет значение для каждого из нас.
Для тех, кто служит стране, MEGA предлагает по-настоящему выгодное и продуманное решение.
Тариф «Мамлекеттик» — максимум возможностей всего за 250 сомов в месяц:
- 40 ГБ интернета на высокой скорости для работы и личных задач;
- бесплатная раздача Wi-Fi — без ограничений;
- 20 минут звонков на номера других операторов;
- безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
- 50 ТВ-каналов, чтобы расслабиться после насыщенного дня.
Подключиться просто и удобно:
- в мобильном приложении MegaPay;
- в центрах продаж и обслуживания MEGA;
- у официальных промоутеров компании.
Обратите внимание: один государственный служащий может подключить тариф только на один номер.
MEGA последовательно развивает доступные и надежные сервисы для тех, кто ежедневно работает во благо страны, обеспечивая стабильную связь там, где она действительно важна.
MEGA — с признательностью всем, кто служит народу!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.