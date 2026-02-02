Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay

Получить разрешение на тонировку боковых стекол передних дверей автомобилей можно полностью онлайн — через мобильное приложение MegaPay. Кроме того, со 2 февраля по 3 марта 2026 года временно снижена стоимость сбора.

Согласно установленным тарифам, сбор за разрешение на тонировку составляет:

35 тысяч сомов — для физических лиц;

55 тысяч сомов — для юридических лиц;

75 тысяч сомов — для нерезидентов.

Весь процесс оформления занимает всего несколько минут и не требует посещения государственных учреждений или ожидания в очередях. Пользователю достаточно воспользоваться приложением MegaPay.

Как оформить разрешение:

скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);

перейти в раздел «Сервисы» → «Авто» → «Сервисы УНАА ГЦ РТСВС» → «Приобретение тонировки»;

выбрать автомобиль, зарегистрированный на свое имя, и подтвердить платеж;

также предусмотрена возможность оплаты за другое лицо — при наличии у него аккаунта в MegaPay.

MegaPay продолжает развивать цифровые сервисы для автомобилистов, делая государственные услуги более удобными, прозрачными и доступными в онлайн-формате.

Лицензия НБ КР № № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020 года.