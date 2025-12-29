Встречайте Новый год с надежной сетью Beeline

Приближается Новый год — время поздравлений, теплого общения и счастливых моментов, которые сближают несмотря на расстояния. Государственный мобильный оператор Beeline уже настроился на праздничную волну и сделал все возможное, чтобы вы оставались на связи в новогоднюю ночь.

В период праздников особенно важно, чтобы все звонки, сообщения, фото и видео обязательно дошли до своих адресатов.

Поэтому Beeline заранее подготовился к праздничной нагрузке, улучшив качество сети. Благодаря установке новых базовых станций и модернизации инфраструктуры связь остается стабильной, а интернет работает еще быстрее.

«Beeline входит в 2026 год как государственный оператор, который строит качественную, устойчивую и современную сеть, — сказал исполнительный директор компании Кубаныч Шатемиров. — Мы усилили свой потенциал: получили новые частоты и приступили к реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая более 250 новых базовых станций и модернизацию свыше 1 тысячи 200 существующих объектов. Компания еще активнее работает над улучшением качества сети, чтобы связь была стабильной, интернет быстрым, а технологии доступными для каждого».

Читайте по теме Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»

Beeline Кыргызстан также позаботился о международной связи и подарил каждому абоненту 120 минут для звонков на российские номера «Билайн». Если не получается связаться с близкими в России через мессенджеры, звонок — самый простой и надежный способ поздравить с Новым годом. Пакет бесплатных минут уже активен и будет действовать до 15 января 2026 года.

Beeline поздравляет жителей Кыргызстана с наступающим Новым годом и желает всем счастливых праздников. Оставайтесь на связи, общайтесь с удовольствием и делитесь теплом с теми, кто вам дорог!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016 г., 16-1526-КР от 21.12.2016 г., 14-1102-КР от 17.09.2024 г., 14-1125-КР от 04.11.2024 г., 16-0089-КР от 18.08.2025 г., 21-0489-КР от 06.10.2021 г., 20-0388-КР от 07.02.2020 г..