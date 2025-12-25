11:33
Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления

В честь Нового года сервис MegaPay запускает праздничное предложение: пользователи могут получать до 26 процентов кешбэка бонусами за оплату товаров и услуг в популярных категориях.

Новогодний кешбэк в MegaPay доступен за:

  • подарки и покупки — гаджеты, аксессуары, обувь;

  • отдых и путешествия — отели и туристические услуги;

  • билеты на мероприятия — концерты, шоу и события;

  • обучение и развитие — IT-курсы и образовательные программы.

Бонусы начисляются по стандартным условиям сервиса MegaPay и позволяют встречать Новый год с еще большей выгодой.

Партнеры MegaPay:

  • центр отдыха «Кой-Таш»;

  • Kassir.kg;

  • турагентство Avia Travel Club;

  • магазин мобильных аксессуаров и гаджетов Mobi Market;

  • IT-школа MegaLab;

  • магазин женской обуви Brandstock.

MegaPay — удобный способ оплачивать новогодние покупки!

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.
