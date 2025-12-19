«Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета

В Бишкеке 18 декабря прошла масштабная презентация Mtalх, где крупнейший цифровой банк страны представил решения, не имеющие аналогов в Центральной Азии. Теперь кыргызстанцы смогут оплачивать счета по Bluetooth, покупать акции Apple за $1 и планировать отпуска, общаясь с искусственным интеллектом.

Оплата без интернета и QR-кода

Главной сенсацией вечера стала презентация технологии MPay. До настоящего времени любая безналичная оплата в Кыргызстане, будь то картой или через QR-код, требовала стабильного интернет-соединения. MBANK решил эту проблему собственной разработкой.

Технология работает через Bluetooth: достаточно поднести телефон к терминалу или другому смартфону. На сцене Technopark провели эксперимент: первый зампред правления MBANK Марат Торалиев и народный артист Мирбек Атабеков совершили покупку, полностью отключив интернет на своих устройствах. Транзакция прошла мгновенно.









«Традиционные платежи зависят от интернета и посредников. MPay работает напрямую. Это новый уровень финансовой свободы для кыргызстанцев», — подчеркнул Марат.

Цифры, которые впечатляют: от миль до плова

Помимо бесконтактных платежей, банк подвел итоги года, которые наглядно демонстрируют масштабы цифровизации в республике:

MTravel. Сервис занял 60 процентов рынка. За 2025-й клиенты налетали 1,2 миллиарда миль — это расстояние от Земли до Солнца. Теперь туры доступны в рассрочку до 12 месяцев.

Искусственный интеллект. Генеративный ассистент MBANK за год обработал 2,7 миллиона чатов на кыргызском и русском языках. Нейросеть успешно решает почти 80 процентов вопросов без участия оператора.

MCafe. Прямо во время презентации Марат Торалиев заказал плов из ресторана «Нават» через QR-код. Горячее блюдо доставили на сцену быстрее, чем закончился блок выступления.

Криптовалюта и инвестиции для каждого. Особое внимание уделили платформе MInvest. Теперь порог входа на мировой фондовый рынок для кыргызстанцев стал символическим — купить акции таких гигантов, как Apple или Microsoft, можно всего за $1.

Новой вехой стал запуск легальной криптовалютной платформы внутри приложения. Разработчики сделали акцент на «чистоту» активов и безопасность, предлагая пользователям прозрачный инструмент для работы с цифровыми валютами, минуя сомнительные обменные площадки.

Кыргызстан в очередной раз подтверждает статус регионального хаба финансовых технологий, где решения локальных разработчиков начинают опережать возможности глобальных игроков.