Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»

MBANK запустил акцию «Марафон призов», главным призом которой станет новая квартира в Бишкеке от надежного застройщика BORSAN CONSTRUCTION.
Тысячи денежных призов и фирменных мерчей уже нашли своих владельцев, однако самый крупный подарок — квартира — будет разыгран позже.
Принять участие просто: клиентам MBANK достаточно активно пользоваться сервисами банка, накапливать баллы и тем самым увеличивать свои шансы на победу.
«Марафон призов» от MBANK — это возможность выиграть не только квартиру, но и крупные денежные призы:
- главный приз — квартира в столице от BORSAN CONSTRUCTION;
- 10 призов по 1 миллиону сомов;
- 20 призов по 500 тысяч сомов;
- 50 призов по 100 тысяч сомов.
Тысячи других призов и сертификатов в сервисы.
Как получить шанс на победу
Механика участия разработана так, чтобы быть доступной для всех пользователей MBANK:
-
Пользуйтесь сервисами MBANK: оплачивайте покупки, услуги и выполняйте задания в приложении.
-
Получайте баллы: они начисляются за каждое действие.
-
Каждые 500 баллов = 1 билет, который дает шанс на победу.
Чем больше билетов, тем выше вероятность выиграть главный приз.
Квартира от BORSAN CONSTRUCTION: качество и забота
Главный приз от партнера акции — BORSAN CONSTRUCTION, надежного застройщика с подтвержденной репутацией:
-
11 лет на рынке и более 200 тысяч квадратных метров реализованных проектов;
-
современные технологии строительства и качественные материалы;
-
долгосрочный подход к работе с клиентами и развитию городской среды.
Borsan Service — отдельное преимущество компании. Это собственная служба управления домами, которая берет на себя обслуживание и поддержку жилых комплексов сразу после сдачи. Жильцы получают комфорт и спокойствие, а все вопросы дома решаются централизованно.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.