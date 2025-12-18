Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»

MBANK запустил акцию «Марафон призов», главным призом которой станет новая квартира в Бишкеке от надежного застройщика BORSAN CONSTRUCTION.

Тысячи денежных призов и фирменных мерчей уже нашли своих владельцев, однако самый крупный подарок — квартира — будет разыгран позже.

Принять участие просто: клиентам MBANK достаточно активно пользоваться сервисами банка, накапливать баллы и тем самым увеличивать свои шансы на победу.

«Марафон призов» от MBANK — это возможность выиграть не только квартиру, но и крупные денежные призы:

главный приз — квартира в столице от BORSAN CONSTRUCTION;

10 призов по 1 миллиону сомов;

20 призов по 500 тысяч сомов;

50 призов по 100 тысяч сомов.

Тысячи других призов и сертификатов в сервисы.

Как получить шанс на победу

Механика участия разработана так, чтобы быть доступной для всех пользователей MBANK:

Пользуйтесь сервисами MBANK: оплачивайте покупки, услуги и выполняйте задания в приложении.

Получайте баллы: они начисляются за каждое действие.

Каждые 500 баллов = 1 билет, который дает шанс на победу.

Чем больше билетов, тем выше вероятность выиграть главный приз.

Квартира от BORSAN CONSTRUCTION: качество и забота

Главный приз от партнера акции — BORSAN CONSTRUCTION, надежного застройщика с подтвержденной репутацией:

11 лет на рынке и более 200 тысяч квадратных метров реализованных проектов;

современные технологии строительства и качественные материалы;

долгосрочный подход к работе с клиентами и развитию городской среды.

Borsan Service — отдельное преимущество компании. Это собственная служба управления домами, которая берет на себя обслуживание и поддержку жилых комплексов сразу после сдачи. Жильцы получают комфорт и спокойствие, а все вопросы дома решаются централизованно.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.