Бизнес

MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa

Маркетплейс Temu — это миллионы товаров на любой вкус: электроника и гаджеты, одежда и обувь, бьюти-находки, аксессуары, товары для дома и многое другое. Теперь шопинг стал еще приятнее: оплачивайте покупки картой Visa от MBANK и получайте мгновенную скидку $5 (450 сомов).

В рамках акции любой клиент MBANK, совершая покупку в Temu на сумму от 1 тысячи 800 сомов (≈ $20) и оплачивая картой Visa MBANK, получает автоматическую скидку 450 сомов.

Без промокодов, без дополнительных действий — скидка применяется сразу при оформлении заказа. Только быстрый, выгодный и комфортный шопинг.

Порадуйте себя и близких на новогодние праздники: выбирайте любимые товары, открывайте новые бренды и наслаждайтесь преимуществами карт Visa от MBANK.

Период акции: с 12 по 20 декабря 2025 года или до полного использования всех предложений.

Акция действует на все карты Visa MBANK.

Visa и MBANK — делаем онлайн-покупки еще выгоднее.

Лицензия НБ КР № 014.

