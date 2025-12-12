Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении

BAKAI объявляет о запуске сервиса Astrasend в мобильном приложении, который позволяет получать денежные переводы из России онлайн. Услуга обеспечивает моментальное зачисление средств на счет или карту клиента.

BAKAI расширяет свои цифровые возможности и запускает в приложении сервис Astrasend — удобный способ получить перевод из России прямо на смартфон. Теперь пользователям не нужно стоять в очередях или тратить время на посещение филиалов: весь процесс занимает меньше минуты и доступен 24/7.

Чтобы получить перевод достаточно:

скачать приложение BakAi или обновить его до последней версии (доступно в Google Play и App Store); перейти в раздел «Платежи» -> «Международные» -> Astrasend; ввести контрольный номер перевода; указать карту для зачисления; готово.

Деньги поступают моментально — это ключевое преимущество нового сервиса.

Мы стремимся делать международные переводы простыми и максимально удобными. Запуск Astrasend — еще один шаг к тому, чтобы клиенты BAKAI могли свободно получать средства из любой точки мира, просто используя телефон.

Запуск Astrasend в приложении BakAi делает получение переводов из России быстрым, комфортным и полностью онлайн — именно так, как должны работать современные финансовые сервисы.

Сообщаем, что с 1 декабря 2025 года при выдаче денежных переводов в валюте RUB по системе Astrasend будет взиматься комиссия 1,5 процента с получателя перевода. Получение переводов в валюте USD остается без изменений.

Обращаем ваше внимание, что указанное изменение условий применяется по инициативе оператора платежной системы.