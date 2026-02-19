16:25
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Бизнес

BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме

BAKAI открыл обновленный учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме имени А.Токтоналиева.

Проект реализован в рамках системной поддержки образования и подготовки будущих специалистов банковской отрасли. Пространство полностью отремонтировано, оснащено современной техникой и оформлено в фирменном стиле BAKAI.

Инвестиция в кадры и будущее отрасли

Для банка открытие кабинета имеет особое значение: многие сотрудники BAKAI — выпускники этого техникума. Поддержка учебного заведения стала логичным шагом в развитии кадрового потенциала страны.

В рамках проекта был проведен полный ремонт помещения — обновлено освещение, закуплена новая мебель, установлена современная техника и создано комфортное образовательное пространство. Кабинет оформлен в корпоративном стиле BAKAI, чтобы студенты чувствовали связь с реальным сектором экономики и современным банковским бизнесом.

Образование как стратегический приоритет

«Для нас символично поддерживать учебное заведение, выпускники которого сегодня формируют профессиональную команду банка. Пусть этот кабинет станет местом, где зарождаются будущие лидеры финансовой отрасли», — отметила советник председателя правления ОАО «Бакай Банк» Умут Абакирова.

Заместитель председателя правления Лариса Ченгиз подчеркнула, что банк системно инвестирует в образование: «Мы стремимся создавать условия, в которых формируется профессиональный фундамент будущих специалистов. Этот кабинет не просто обновленное пространство, а символ открытых возможностей и карьерного роста».

BAKAI продолжает укреплять партнерство с образовательными учреждениями, развивая среду, в которой формируется новое поколение профессионалов финансовой отрасли Кыргызстана.

Лицензия № 043 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/362714/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
BAKAI первым в КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
Популярные новости
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
Бизнес
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
19 февраля, четверг
16:13
В Бишкеке в 2025 году отремонтировали 122 улицы протяженностью 92 километра В Бишкеке в 2025 году отремонтировали 122 улицы протяже...
16:12
Вице-спикер ЖК Карим Ханджеза покинул пост
16:04
В 2026 году в КР планируют введение в эксплуатацию ряда солнечных электростанций
15:57
Массовая драка в школе Бишкека: пострадавшие в больнице, возбуждено дело
15:55
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 127 дорог