Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность

В Кыргызстане банковский сектор практически не является эффективным инструментом инвестиций. Процентные ставки по кредитам остаются высокими (9–10 процентов годовых), тогда как ставки по депозитам, доступные для большинства вкладчиков, составляют всего 3–5 процентов. По некоторым долгосрочным вкладам в национальной валюте они могут достигать 11–14 процентов, однако сроки вложений слишком длинные и недостаточно гибкие. Такая разница делает доходность вкладов несоразмерной с вложенными средствами. Фондовый рынок, хоть и демонстрирует определенное развитие, остается небольшим. В основном он ориентирован на первичный рынок с низкой ликвидностью и ограниченными возможностями для стабильного дохода. В то же время рынок недвижимости в Бишкеке показывает явное преимущество: среднегодовой рост цен составляет 10–15 процентов, а доходность от аренды достигает 7–9 процентов годовых, что значительно превышает показатели традиционных финансовых инструментов.

EFSD прогнозирует ускорение экономики Кыргызстана — прочная основа для рынка недвижимости

12 ноября 2025 года Фонд стабилизации и развития Евразии (EFSD) обновил прогноз роста ВВП Кыргызстана, отметив ускорение благодаря активному развитию строительного сектора и инвестиций. Согласно новому прогнозу, ВВП вырастет на 9 процентов в 2025 году с последующим снижением до 6,4 процента в 2026 году, на 6 процентов — в 2027 году и на 5,5 процента — в 2028 году.

EFSD также повысил среднесрочный прогноз экономики на 0,8 процентного пункта, в основном за счет расширения строительного сектора, включая программу жилищного строительства My Home.

Инфляция ожидается на уровне 8,1 процента в 2025 году с последующим снижением до 6,4 процента в 2026 году, что возвращает показатели в целевой диапазон Национального банка. Бюджет страны прогнозируется с профицитом 1,6 процента ВВП в период 2025–2027 годов, что создает возможности для реструктуризации государственных предприятий в энергетике, банковском секторе и строительстве.

Начиная с 2028 года возможен небольшой дефицит (0,2 процента ВВП) из-за снижения налоговых поступлений, согласно Региональному экономическому отчету EFSD 2025 года. Эти положительные сигналы свидетельствуют о том, что Кыргызстан сохраняет высокий темп роста и макроэкономическую стабильность — ключевой фактор, укрепляющий доверие инвесторов к долгосрочным активам, таким как недвижимость, особенно в ключевых городах и Бишкеке.

Прямые иностранные инвестиции в Центральной Азии: Бишкек становится заметным центром притяжения капитала

На фоне нестабильности мировых финансовых рынков и осторожного подхода инвесторов многие задаются вопросом: остается ли банковский сектор привлекательным? Низкие процентные ставки, высокие издержки по кредитам и недостаточно большой фондовый рынок постепенно снижают привлекательность традиционных финансовых инструментов.

Согласно последнему отчету KPMG, прямые иностранные инвестиции (FDI) перемещаются из традиционных рынков в развивающиеся экономики, включая страны Центральной Азии. Данные Национального статистического комитета Кыргызстана показывают, что в первом квартале 2025 года привлечено 288,3 миллиона долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 44 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем FDI на конец 2024 года превысил отметку в 1 миллиард долларов США, при этом столица остается наиболее интересным направлением, привлекая более 525 миллионов долларов США.

Существенный рост притока прямых иностранных инвестиций, в особенности их концентрация в Бишкеке, свидетельствует о том, что глобальные инвесторы целенаправленно смещают внимание в сторону рынков с реальными фундаментальными показателями роста и значительным потенциалом развития. На фоне снижения доходности традиционных финансовых инструментов стремительный рывок Кыргызстана и ведущая роль столицы подтверждают: Бишкек формируется как новое ключевое направление для инвестиций в Центральной Азии. Это открывает новый цикл роста для активов с реальной стоимостью, прежде всего для объектов недвижимости.

Бишкек — формирующийся рынок недвижимости с уникальным потенциалом роста

Стремительный приток прямых иностранных инвестиций способствует тому, что рынок недвижимости становится ключевым центром инвестиционной активности в Центральной Азии — прежде всего в Бишкеке, где рынок все еще находится на ранней стадии формирования, но демонстрирует впечатляющие темпы роста. За восемь месяцев 2025 года в Бишкеке было зарегистрировано 7 тысяч 576 сделок с недвижимостью, что на 74,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя цена на квартиры увеличилась на 35,1 процента, достигнув 95 тысяч 900 сомов за квадратный метр, а стоимость частных домов выросла на 25,3 процента — до 142 тысяч 100 сомов за квадратный метр. Эти данные отражают устойчивый рост спроса как на жилье, так и на коммерческие площади.

Доходность от аренды достигает 7–9 процентов годовых, что значительно превосходит показатели традиционных финансовых инструментов. Это подтверждает высокий спрос как со стороны внутреннего рынка, так и иностранных инвесторов, создавая прочную основу для стабильной доходности и долгосрочного роста стоимости активов.

Кроме того, в Кыргызстане постепенно формируется благоприятная правовая среда: иностранные граждане могут свободно приобретать квартиры и коммерческую недвижимость, а процедуры регистрации отличаются прозрачностью и простотой.

Налогообложение при покупке и продаже объектов остается понятным и предсказуемым, а права владельцев — в том числе на пользование, сдачу в аренду, передачу и получение доходов от имущества — надежно защищены.

Благодаря этому зарождающийся рынок становится более привлекательным и безопасным по сравнению со многими странами региона, открывая долгосрочные возможности для инвесторов, ориентированных на высокую и стабильную доходность.

Географическое положение Бишкека и мощный потенциал экономико-туристического развития близлежащих территорий — таких как Иссык-Куль, Ала-Арча и пригородные зоны столицы — открывают долгосрочные инвестиционные возможности. На этих локациях стоимость недвижимости все еще остается доступной, тогда как спрос на отдых, экотуризм и современную городскую инфраструктуру стремительно растет, что позволяет инвесторам заранее предвидеть будущий рост стоимости и воспользоваться им для развития многофункциональных проектов.

Благодаря сочетанию этих факторов рынок недвижимости Бишкека сегодня представляет собой не просто краткосрочную возможность, а стратегический выбор для тех, кто стремится вложиться в устойчивые активы с высокой и стабильной доходностью, одновременно принимая участие в формировании современных городских пространств, сочетающих комфорт для жизни, работу и полноценный отдых.

Совокупность факторов — от роста числа сделок, стремительного удорожания недвижимости и арендной доходности, превышающей среднерыночные показатели, до прозрачной правовой базы и усиливающегося спроса на городскую и туристическую инфраструктуру — свидетельствует о том, что Бишкек вступает в стадию «взлета» как зарождающийся, но обладающий большим потенциалом рынок недвижимости. Это не только привлекательное направление для инвестиционных потоков в регионе, но и стратегическая возможность для инвесторов, стремящихся опередить долгосрочный цикл роста, поскольку стоимость активов все еще имеет значительный потенциал для дальнейшего рывка, а современная городская экосистема постепенно формируется.

«Инвестиционное убежище нового поколения» в условиях дефицита надежных инвестиционных продуктов в Бишкеке

На фоне острого дефицита качественных и безопасных инструментов вложения капитала Royal Central Park — первый в Бишкеке масштабный проект формата All-in-One — выделяется как оптимальный выбор для инвесторов, ищущих долгосрочные, гарантированные активы. Проект реализуется компанией RCA Living, входящей в TNG Global Foundation (Великобритания), и спроектирован по концепции «город в городе», где жители могут жить, работать, учиться и отдыхать, не выходя за пределы единого района. Royal Central Park включает 24 тысячи современных апартаментов, 766 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, 55-этажный комплекс с офисами и сервисами, а также сеть парков, искусственных озер, школ, больниц, отелей, спортивных объектов и зон отдыха. Проект расположен в новом западном центре Бишкека — районе, который формируется как будущий административный, деловой и финансовый хаб столицы. Это обеспечивает значительный потенциал роста стоимости недвижимости по мере полной реализации инфраструктуры.

Уникальность Royal Central Park заключается в философии устойчивого развития: проект спроектирован по международным стандартам, с использованием экологически чистых материалов, оптимизацией зеленых зон и энергопотребления. Более 70 процентов территории отведено под зеленые насаждения и общественные пространства, включая центральный парк площадью более 10 гектаров, который может стать «крупнейшими легкими Бишкека».

Royal Central Park — это не просто жилой комплекс, а место формирования современного стиля жизни, где материальные и духовные ценности идут рука об руку, а каждая квартира становится частью единого цивилизованного и сплоченного сообщества.

Согласно данным Akchabar.kg, за первые восемь месяцев 2025 года средняя цена на жилье в Бишкеке выросла на 35,1 процента, что значительно превышает банковские процентные ставки и официальные показатели инфляции. В сочетании с прозрачной правовой базой, защищающей интересы иностранных инвесторов — позволяющей им свободно распоряжаться доходами и передавать права собственности — недвижимость становится эффективным долгосрочным «убежищем» для капитала.

Благодаря высокому росту цен и благоприятной инвестиционной политике рынок недвижимости Бишкека превращается в надежный канал долгосрочных вложений, превосходящий традиционные финансовые инструменты. Royal Central Park, первый в столице проект формата All-in-One, выделяется устойчивой доходностью и интегрированной концепцией «жить—работать—отдыхать», превращаясь в стратегический выбор для инвесторов, ориентированных на долгосрочные активы. В эпоху, когда глобальные потоки капитала ищут безопасность и эффективность, банковский сектор уже не является единственным выбором. Royal Central Park становится символом «инвестиционного убежища нового поколения» в центре развития Кыргызстана — местом, где инвесторы могут одновременно сохранить капитал и воспользоваться устойчивым ростом цен на рынке недвижимости, еще находящемся на ранней стадии формирования, но обладающем огромным потенциалом.

