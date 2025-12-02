10:55
«Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум

«Элдик Банк», международная платежная система Mastercard и Кыргызский футбольный союз (КФС) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого «Элдик Банк» и Mastercard стали генеральными партнерами Кыргызской футбольной лиги.

Данное партнерство направлено на укрепление футбольной инфраструктуры страны, развитие и продвижение спортивной культуры и формирование здорового образа жизни среди молодежи. Стороны планируют поддерживать проекты, способствующие повышению интереса граждан КР к футболу, вовлечению большей аудитории и развитию спортивных инициатив в республике.

«Подписание меморандума — важный шаг в развитии футбола в Кыргызстане. Мы убеждены, что трехстороннее сотрудничество банка, Mastercard и КФС позволит создать новые возможности для роста всего футбольного сообщества в стране. Отмечу, что «Элдик Банк» делает большой вклад в продвижение спорта в массы, поддерживая проекты, которые вдохновляют новые поколения спортсменов», — отметил заместитель председателя правления ОАО «Элдик Банк» Медет Таиров.

«Mastercard последовательно поддерживает программы, способствующие росту и популяризации спорта во многих государствах. Объединяя усилия с «Элдик Банком» и КФС и опираясь на многолетний глобальный опыт, Mastercard будет внедрять лучшие мировые практики и даст дополнительный импульс развитию футбольной культуры в Кыргызстане», — подчеркнул генеральный директор Mastercard в странах Центральной Восточной Европы Сулейман Созери.

«Для КФС данное партнерство имеет стратегическое значение. Совместные проекты с Mastercard и «Элдик Банком» позволят улучшить сервисы для клубов и болельщиков и укрепить позиции лиги. Мы рады сотрудничать с ведущими организациями, разделяющими наше видение будущего футбола в КР», — заявил первый вице-президент КФС Нурдин Букуев.

Одним из первых мероприятий в рамках сотрудничества стала фан-встреча юных футболистов и болельщиков с легендарной звездой мирового футбола Солом Кемпбеллом. Событие прошло в Бишкеке и собрало большое число болельщиков, став ярким примером успешного партнерства компаний.


Подписание меморандума стало стартом долгосрочного сотрудничества, направленного на развитие лиги, поддержку кыргызского футбола и укрепление связи с болельщиками. Стороны также подтвердили готовность в дальнейшем заключать отдельные соглашения для реализации конкретных проектов в рамках этой инициативы.

О Mastercard

Mastercard развивает локальные экономики и вдохновляет людей в более чем 200 странах по всему миру. Вместе с клиентами компания строит устойчивую экономическую среду, в которой может процветать каждый. Mastercard создает множество возможностей для цифровых платежей, делает транзакции безопасными, простыми, «умными» и доступными. Технологии и инновации, партнерства и связи служат тому, чтобы помогать людям, компаниям и правительствам реализовать их наибольший потенциал.

Лицензия НБ КР № 033.

