Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области

В Чуйской области успешно завершен третий этап проекта «Улучшение санитарной среды школ в Чуйской области Кыргызстана» (2024–2027) Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), реализацию которого осуществляют Университет Халлим и международная организация Global Civic Sharing.

Проект рассчитан на 30 месяцев с общим бюджетом в $300 тысяч. Он направлен на развитие санитарной инфраструктуры и укрепление здоровья школьников через программы по гигиене, санитарии и питанию.

С 4 сентября по 3 декабря 2025 года в регионе работали 12 участников третьего волонтерского состава KOICA. Они провели практико-ориентированные занятия и мероприятия, которые получили широкую поддержку среди школьников, родителей и педагогов.

Всемирный день мытья рук: мероприятие, объединившее жителей Кожомкула

25 октября в школе села Кожомкул (Сокулукский район) прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню мытья рук. В нем участвовали около 150 человек — учащиеся, родители, учителя и местные жители.

Особенностью стало то, что входным билетом было мыло. Участники проходили интерактивный маршрут из семи тематических санитарных зон: чистая вода, мытье рук, чистка зубов, питание, сортировка отходов, гигиена и женское здоровье. Все собранное мыло передали школе для дальнейших образовательных занятий.

Праздник сопровождался культурной программой: корейские игры, фотозона с корейскими традиционными костюмами ханбоками, угощения и совместные развлечения превратили мероприятие в настоящий сельский фестиваль и способствовали популяризации культуры гигиены и санитарии.

Создание устойчивой системы санитарного образования

С 7 по 28 октября волонтерский состав KOICA проводил занятия по питанию и гигиене для учащихся 1–6 классов в школах сел Кожомкул и Гавриловка. Главная цель — создание устойчивой системы WaSH-образования (вода, санитария, гигиена), которую смогут самостоятельно вести местные педагоги.

Волонтеры разработали учебные материалы, адаптировали методические планы и изготовили наглядные пособия, которые были переданы школам для дальнейшего использования. Также через учителей распространялись информационные бюллетени для родителей — о профилактике простуды (октябрь) и важности мытья рук (ноябрь).

Сотрудничество с местными учителями и молодежью

Третий этап проекта был реализован при активном участии 21 местного молодежного волонтера («бадди») и педагогов школ. Местные молодые участники помогали в проведении занятий и организации мероприятий, играя важную роль в успешной реализации программ.

KOICA уделяет особое внимание устойчивости проекта. Для этого проводятся обучающие семинары для учителей, передаются методические материалы и формируются планы для следующего волонтерского состава KOICA.

Завершение работы третьего волонтерского состава KOICA запланировано на 3 декабря. В 2026 году в регион прибудут команды волонтеров четвертого и пятого этапов, которые продолжат развитие санитарной инфраструктуры, расширение образовательных программ и укрепление сотрудничества с местными сообществами.