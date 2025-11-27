13:36
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Бизнес

Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области

В Чуйской области успешно завершен третий этап проекта «Улучшение санитарной среды школ в Чуйской области Кыргызстана» (2024–2027) Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), реализацию которого осуществляют Университет Халлим и международная организация Global Civic Sharing.

Читайте по теме
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет

Проект рассчитан на 30 месяцев с общим бюджетом в $300 тысяч. Он направлен на развитие санитарной инфраструктуры и укрепление здоровья школьников через программы по гигиене, санитарии и питанию.

С 4 сентября по 3 декабря 2025 года в регионе работали 12 участников третьего волонтерского состава KOICA. Они провели практико-ориентированные занятия и мероприятия, которые получили широкую поддержку среди школьников, родителей и педагогов.

Всемирный день мытья рук: мероприятие, объединившее жителей Кожомкула

25 октября в школе села Кожомкул (Сокулукский район) прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню мытья рук. В нем участвовали около 150 человек — учащиеся, родители, учителя и местные жители.

Особенностью стало то, что входным билетом было мыло. Участники проходили интерактивный маршрут из семи тематических санитарных зон: чистая вода, мытье рук, чистка зубов, питание, сортировка отходов, гигиена и женское здоровье. Все собранное мыло передали школе для дальнейших образовательных занятий.

Праздник сопровождался культурной программой: корейские игры, фотозона с корейскими традиционными костюмами ханбоками, угощения и совместные развлечения превратили мероприятие в настоящий сельский фестиваль и способствовали популяризации культуры гигиены и санитарии.

Создание устойчивой системы санитарного образования

С 7 по 28 октября волонтерский состав KOICA проводил занятия по питанию и гигиене для учащихся 1–6 классов в школах сел Кожомкул и Гавриловка. Главная цель — создание устойчивой системы WaSH-образования (вода, санитария, гигиена), которую смогут самостоятельно вести местные педагоги.

Волонтеры разработали учебные материалы, адаптировали методические планы и изготовили наглядные пособия, которые были переданы школам для дальнейшего использования. Также через учителей распространялись информационные бюллетени для родителей — о профилактике простуды (октябрь) и важности мытья рук (ноябрь).

Сотрудничество с местными учителями и молодежью

Третий этап проекта был реализован при активном участии 21 местного молодежного волонтера («бадди») и педагогов школ. Местные молодые участники помогали в проведении занятий и организации мероприятий, играя важную роль в успешной реализации программ.

Читайте по теме
В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA

KOICA уделяет особое внимание устойчивости проекта. Для этого проводятся обучающие семинары для учителей, передаются методические материалы и формируются планы для следующего волонтерского состава KOICA.

Завершение работы третьего волонтерского состава KOICA запланировано на 3 декабря. В 2026 году в регион прибудут команды волонтеров четвертого и пятого этапов, которые продолжат развитие санитарной инфраструктуры, расширение образовательных программ и укрепление сотрудничества с местными сообществами.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352456/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Популярные новости
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
Бизнес
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
Beeline запустил лучший 1С-проект в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;всю историю конкурса Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
Дни распродаж уже начались&nbsp;&mdash; возвращайте 2&nbsp;процента кешбэка вместе с&nbsp;O!Prime Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
27 ноября, четверг
13:28
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской...
13:09
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента
13:08
Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека
13:05
Бакыт Торобаев: КР выходит на новый этап модернизации системы водного сектора
13:05
Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса