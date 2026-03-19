KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства

18 марта Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности официально запустили пилотную эксплуатацию модернизированной Системы идентификации и отслеживания животных (СИОЖ). Эта инициатива является частью проекта «Повышение безопасности пищевых продуктов животного происхождения путем создания комплексной интеллектуальной системы идентификации и отслеживания животных в Кыргызской Республике». Он направлен на усовершенствование управления безопасностью пищевых продуктов и повышение прозрачности в цепочке поставок продукции животноводства в стране.

На церемонии присутствовали заместитель министра Асель Кененбаева, глава KOICA в Кыргызстане Лим Соен и заместитель директора Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Ишенбек Алмамбетов. Проект c бюджетом $5,5 миллиона начался в 2022 году и должен быть завершен к концу 2026-го.

Новая система будет протестирована на 19 пилотных объектах в Чуйской области, включая пять скотобоен, пять лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ) и девять пунктов продажи мяса. Для обеспечения бесперебойной работы будет создан кол-центр для оказания технической поддержки районным управлениям Ветеринарной службы и пилотным объектам.

Система предназначена для отслеживания продукции животноводства на каждом этапе цепочки поставок — от разведения до конечной продажи. Для поддержки этого процесса KOICA предоставило необходимое оборудование, включая серверное и сетевое для центра обработки данных при государственном учреждении «АгроСмарт», а также ПК, ноутбуки, принтеры, принтеры этикеток, электронные весы, смартфоны и считыватели QR-кодов для районных управлений Ветеринарной службы и пилотных объектов.

Содействие эффективному законодательству и вклад в повышение потенциала являются важнейшими компонентами проекта. Четырнадцать сотрудников Ветеринарной службы приняли участие в программе обучения в Республике Корея, в ходе чего ознакомились с поэтапным внедрением корейской системы прослеживаемости. Кроме того, эксперты KOICA предложили усовершенствование соответствующих законов. Стороны также обсуждают стимулы для расширения участия в системе, что обеспечит долгосрочную устойчивость проекта.

Ожидается, что эти усилия значительно повысят эффективность и прозрачность системы прослеживаемости и укрепят доверие потребителей, тем самым обеспечивая защиту общественного здоровья.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/366655/
Материалы по теме
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
