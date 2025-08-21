17:57
Бизнес

KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике

20 августа 2025 года в Бишкеке состоялась церемония подписания Протокола обсуждения между Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) и Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР (МПРЭТН), официально запустившая проект по «Улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике». В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Кванджэ, министр МПРЭТН Медер Машиев и глава Представительства KOICA в Кыргызской Республике Лим Соен.

Проект планируется реализовать с этого года до 2028 года с бюджетом в $10 миллионов. Он направлен на повышение потенциала реагирования на изменение климата и улучшение качества атмосферного воздуха.

В рамках проекта предусмотрено:

— поэтапное внедрение мер по снижению выбросов в зависимости от источников загрязнения в Бишкеке;

— разработка «Комплексного плана управления качеством воздуха на 2028–2038 годы»;

— пилотное внедрение экологически чистых систем отопления (тепловых насосов) в государственных образовательных учреждениях.

Около 30 школ и детских садов в Чуйской области будут оснащены тепловыми насосами, что улучшит качество воздуха для около 2,3 миллиона жителей Бишкека и Чуйской области.

Во время церемонии Медер Машиев отметил значимость сотрудничества: «Мы заранее благодарим агентство KOICA, которое уже более десяти лет работает в нашей стране и реализует важные проекты. Мы высоко ценим сотрудничество с правительством Республики Корея и намерены дальше развивать наши отношения».

Посол Республики Корея Ким Кванджэ подчеркнул актуальность проекта: «Вопрос качества атмосферного воздуха особенно остро стоит в Бишкеке, и с этим необходимо бороться. Мы надеемся на успешную реализацию проекта и активное взаимодействие со стороны министерства».

Глава Представительства KOICA в КР Лим Соен добавила: «Мы надеемся, что эти усилия приведут к ощутимым результатам в борьбе с изменением климата и улучшении общественного здоровья, став важным примером международного сотрудничества».

Проект «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» станет важным этапом в развитии государственных мер по улучшению состояния окружающей среды и внедрении международного опыта в сфере экологии. Подписание Протокола обсуждения открывает новые перспективы для углубления двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.
