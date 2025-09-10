KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике

В рамках проекта «Генетическое улучшение мясного и молочного скота и повышение квалификации ветеринаров в Кыргызской Республике» Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) завершило ремонт Биоцентра Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.







Отремонтированы две лаборатории, смотровой зал и комната сбора семян. Эти помещения станут важной базой для разработки системы искусственного осеменения и реализации мер по генетическому улучшению крупного рогатого скота.

Основная цель проекта — повышение продуктивности животноводства и увеличение доходов фермеров в Кыргызской Республики. Для этого разрабатывается комплексная система улучшения пород скота, укрепляется потенциал института, расширяются возможности применения современных технологий в отрасли.

Важным шагом стало также обеспечение республики генетическим материалом: в Кыргызскую Республику завезено около 10 тысяч семенных доз высококлассных пород, которые будут использованы для искусственного осеменения коров. Согласно плану, в рамках проекта будет произведено и распределено среди фермеров Кыргызской Республики 110 тысяч доз семени.







Кроме того, проект включает в себя селекцию отборных производителей, конечной целью которой является выявление 16 наиболее продуктивных производителей различных пород, таких как симментальская, абердин-ангусская и бурая швицкая. В перспективе институт сможет, наряду с имеющимся селекционным материалом, проводить осеменение высококачественным семенем, собранным в Кыргызской Республике.

Проект также предусматривает повышение квалификации специалистов и фермеров. 225 специалистов пройдут обучение по искусственному осеменению, а 310 участников — обучение ведущих фермеров.

Это позволит значительно расширить кадровый потенциал и внедрить современные методы в животноводство. В рамках проекта будет построен учебный центр с геномной лабораторией, оснащенной передовым оборудованием. Центр объединит функции учебной базы и научно-исследовательского комплекса и станет первым подобным учреждением во всей Центральной Азии.

Проект направлен на повышение эффективности животноводства, укрепление продовольственной безопасности страны и поддержку фермеров на пути к устойчивому развитию аграрного сектора.