В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA

29 августа, в преддверии Дня независимости Кыргызской Республики, в селе Торт-Гул Жаны-Жерского айыл окмоту состоялось торжественное открытие Центра холодильного хранения и логистики фруктов и овощей. В мероприятии в онлайн-формате принял участие президент Кыргызской Республики, а также представители KOICA, неправительственной организации Good Neighbors, руководители местных органов власти и жители региона.

Выступая на церемонии, аким Баткенского района Данир Иманалиев отметил: «Сегодня в нашей стране открывается около 70 предприятий, подобных нашему. И мы имеем честь открыть данное хранилище, финансирование которого частично было предоставлено организациями KOICA и Good Neighbors. Мы считаем, что это хранилище будет способствовать увеличению доходов местных фермеров».

Представитель KOICA в свою очередь подчеркнул: «Все эти результаты достигнуты не только благодаря поддержке правительства Республики Кореи, но и благодаря финансовому вкладу и административной поддержке правительства Кыргызской Республики в сочетании с добровольным участием местных жителей. Это будет базой для дальнейшего развития сельской местности Баткена».

Центр построен в рамках проекта «Комплексное развитие сельских районов», который KOICA и Good Neighbors реализуют в 30 селах Ошской и Баткенской областей. Данное хранилище рассчитано на 500 тонн сельскохозяйственной продукции и оснащено новейшими холодильными установками, что позволит минимизировать потери урожая, увеличить срок хранения фруктов и овощей и обеспечить их бесперебойное поступление на внутренний и внешний рынки.

Оператором логистического центра назначен кооператив «Баткен Берекелүү Аймак», который уже начал активную деятельность по сбыту продукции. В частности был заключен контракт с перерабатывающей компанией Sun Planet Organic на поставку сушеного урюка.

Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству международных доноров, кыргызского правительства и местных сообществ. Органы местного самоуправления обеспечили около 42 процентов расходов на строительство, что позволило своевременно оснастить объект необходимым оборудованием и укрепить инфраструктурную базу.

Открытие центра стало важным вкладом в устойчивое развитие сельских районов и расширение экономических возможностей фермеров Баткенской области. По словам организаторов, KOICA продолжит оказывать поддержку для дальнейшего укрепления сельской экономики Кыргызской Республики.