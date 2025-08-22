17:29
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Бизнес

KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников

Министерство просвещения Кыргызской Республики и Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) подписали протокол обсуждения «Проекта создания устойчивой среды для укрепления здоровья и питания в общеобразовательных организациях через программу школьного питания на основе местных продуктов в Кыргызской Республике».

На церемонии подписания присутствовали министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Кванджэ Ким и глава представительства KOICA в КР Лим Соен.

Министр Догдуркуль Кендирбаева отметила значительный вклад KOICA и правительства Кореи в развитие различных сфер в Кыргызстане, включая образование и здравоохранение. Она подчеркнула, что этот проект будет способствовать укреплению здоровья школьников посредством обогащенного школьного питания, улучшения школьной инфраструктуры и наращивания потенциала.

Посол Кванджэ Ким подчеркнул: «Этот проект имеет особое значение, поскольку он не только улучшает питание и санитарные условия в школах, но и создает устойчивую систему снабжения продовольствием, связывая местные фермерские кооперативы со школами».

Глава KOICA Лим выделила существенную важность проекта, поскольку он принесет непосредственную пользу примерно 16 тысячам учащихся и фермеров в Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Нарынской и Баткенской областях.

Проект с общим бюджетом в $10 миллионов будет реализовываться с 2025 по 2028 год. Цель проекта — улучшение питания, здоровья и равного доступа детей к образованию и устойчивое развитие местных сообществ в Кыргызстане путем:

  1. Усовершенствования питания в общеобразовательных организациях с точки зрения разнообразия, питательной ценности и безопасности через улучшение инфраструктуры, оборудования, ингредиентов, а также повышение потенциала заинтересованных сторон.
  2. Улучшения доступа детей к чистой и безопасной воде, а также к достаточным, справедливым и учитывающим гендерные особенности услугам гигиены и санитарии.
  3. Использования сельскохозяйственных продуктов местных фермеров в школьном питании.

В рамках проекта будут проведены ремонт пищеблоков и столовых, строительство туалетов и установка санитарных устройств для мытья рук, повышение квалификации по вопросам здорового питания, закупки школьного питания, здоровья и гигиены примерно в 40 школах. Кроме того, для местных сельскохозяйственных кооперативов запланированы тренинги по методам сельскохозяйственного выращивания и послеуборочным процессам, укрепление операционного потенциала и создание демонстрационных ферм.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/340661/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
KICB приглашает студентов принять участие в&nbsp;конкурсе на&nbsp;стипендию Кванг Янг Чой KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
22 августа, пятница
17:17
В «Ак-Орго» построят детский сад на 100 мест В «Ак-Орго» построят детский сад на 100 мест
17:17
Разведка США запретила давать союзникам данные о переговорах РФ и Украины
16:43
«Миссия Добро»: в Бишкеке проведено 16 операций совместно с российскими врачами
16:37
KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
16:20
В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт