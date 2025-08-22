KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников

Министерство просвещения Кыргызской Республики и Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) подписали протокол обсуждения «Проекта создания устойчивой среды для укрепления здоровья и питания в общеобразовательных организациях через программу школьного питания на основе местных продуктов в Кыргызской Республике».

На церемонии подписания присутствовали министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Кванджэ Ким и глава представительства KOICA в КР Лим Соен.

Министр Догдуркуль Кендирбаева отметила значительный вклад KOICA и правительства Кореи в развитие различных сфер в Кыргызстане, включая образование и здравоохранение. Она подчеркнула, что этот проект будет способствовать укреплению здоровья школьников посредством обогащенного школьного питания, улучшения школьной инфраструктуры и наращивания потенциала.

Посол Кванджэ Ким подчеркнул: «Этот проект имеет особое значение, поскольку он не только улучшает питание и санитарные условия в школах, но и создает устойчивую систему снабжения продовольствием, связывая местные фермерские кооперативы со школами».

Глава KOICA Лим выделила существенную важность проекта, поскольку он принесет непосредственную пользу примерно 16 тысячам учащихся и фермеров в Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Нарынской и Баткенской областях.

Проект с общим бюджетом в $10 миллионов будет реализовываться с 2025 по 2028 год. Цель проекта — улучшение питания, здоровья и равного доступа детей к образованию и устойчивое развитие местных сообществ в Кыргызстане путем:

Усовершенствования питания в общеобразовательных организациях с точки зрения разнообразия, питательной ценности и безопасности через улучшение инфраструктуры, оборудования, ингредиентов, а также повышение потенциала заинтересованных сторон. Улучшения доступа детей к чистой и безопасной воде, а также к достаточным, справедливым и учитывающим гендерные особенности услугам гигиены и санитарии. Использования сельскохозяйственных продуктов местных фермеров в школьном питании.

В рамках проекта будут проведены ремонт пищеблоков и столовых, строительство туалетов и установка санитарных устройств для мытья рук, повышение квалификации по вопросам здорового питания, закупки школьного питания, здоровья и гигиены примерно в 40 школах. Кроме того, для местных сельскохозяйственных кооперативов запланированы тренинги по методам сельскохозяйственного выращивания и послеуборочным процессам, укрепление операционного потенциала и создание демонстрационных ферм.