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Бизнес

KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK

18 июня 2025 года группа волонтеров программы World Friends Korea (WFK) в Кыргызстане, включая проектных волонтеров, приняла участие в тренинге по безопасности, прошедшем в Бишкеке. Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Обществом Красного Полумесяца Кыргызской Республики. В рамках тренинга участники прослушали лекции по готовности к чрезвычайным ситуациям, личной безопасности, мерам реагирования при угрозах и предотвращению сексуальных правонарушений. Также была проведена практическая эвакуационная тренировка под руководством менеджера по безопасности WFK, что помогло волонтерам улучшить навыки действий в кризисных ситуациях.

Далее 19–20 июня состоялась двухдневная оценка деятельности волонтеров. Волонтеры представили результаты своей работы и поделились опытом реализации проектов в различных секторах по всей стране. Это стало платформой для обучения, обмена идеями, проблемами и передовыми практиками. Мероприятие также способствовало налаживанию более тесного взаимодействия между волонтерами и вдохновило на новые инициативы.

Данная серия мероприятий подчеркнула неизменную приверженность KOICA к обеспечению безопасности и профессионального роста своих волонтеров, чтобы они могли вносить значимый вклад в развитие принимающих организаций.

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KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане

В настоящее время в Кыргызстане работают 11 волонтеров и 2 эксперта, которые задействованы в таких направлениях, как преподавание корейского языка, компьютерные курсы и другие образовательные мероприятия в государственных школах и организациях разных регионов страны. Кроме того, KOICA запустила новый 30-месячный проект в январе 2025 года, направленный на улучшение санитарных условий и гигиенического образования и строительства сооружений для учащихся двух школ в Сокулукском районе Чуйской области. В рамках этого проекта в Кыргызстан недавно прибыла вторая группа 11 юных волонтеров и начала свою деятельность.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333889/
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