KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом

16 сентября Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом, целью которого было предоставление площадки для налаживания связей и обмена идеями и опытом между корейскими и местными организациями гражданского общества и партнерами из других международных организаций, работающих в Кыргызстане.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ким Кванджэ, глава представительства KOICA в Республике Корея Лим Соен, председатель Ассоциации корейских неправительственных организаций Чо Сунхен и представители Министерства экономики и коммерции, Министерства здравоохранения и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Посол Ким Кванджэ отметил: «Правительство Кореи считает, что роль гражданского общества в сотрудничестве в целях развития чрезвычайно важна. Гражданское общество служит важнейшим связующим звеном между правительством и частным сектором в деле улучшения жизни уязвимых групп населения и достижения инклюзивного роста».

Глава KOICA Лим Соен подчеркнула: «С момента своего основания сотрудничество KOICA с гражданским обществом неуклонно расширяется. Благодаря этому KOICA повышает эффективность своего партнерства в области развития, адаптируя свой подход к местным потребностям. В частности, в Кыргызстане KOICA сотрудничает не только с корейскими, но и с местными организациями гражданского общества».

В ходе семинара участники ознакомились с Национальной программой развития до 2030 года, задачами и стратегиями правительства в таких сферах, как здравоохранение и окружающая среда. Также представлены передовые проекты и лучшие практики как корейских, так и местных организаций гражданского общества и партнеров по развитию, после чего состоялись плодотворные дискуссии.

Представительство KOICA в КР будет постоянно стремиться к взаимодействию и сотрудничеству с организациями гражданского общества для достижения ощутимых изменений в различных областях, включая развитие сельских районов, охрану окружающей среды, здравоохранение и образование.
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
