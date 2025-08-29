17:49
KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»

28 августа 2025 года Представительство Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Кыргызской Республике совместно с Ассоциацией выпускников KOICA провело второй семинар по обмену знаниями для выпускников KOICA и госслужащих из различных ведомств. Темой семинара стало «Умное сельское хозяйство и изменение климата в Кыргызской Республике».

Семинар открылся презентацией Рахат Каныбековой, магистра сельскохозяйственной инженерии (Национальный университет Кенбук) и ведущего специалиста Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Она представила свое исследование на тему «Влияние ультрафиолетового излучения A и B на прорастание семян, морфологию и антиоксидантную активность пшеницы Хорасан», поделившись ценными выводами о стойкости растений и их адаптации к изменяющимся климатическим условиям.

Фото организаторов. Презентация Рахат Каныбековой

Вторая сессия была посвящена теме «Технологии умного земледелия» и проведена Айбеком Парпиевым, также магистром сельскохозяйственной инженерии (Национальный университет Кенбук) и главным специалистом того же министерства. Он подчеркнул важность внедрения передовых цифровых инструментов и технологий в сельское хозяйство для повышения продуктивности, оптимизации использования ресурсов и снижения последствий изменения климата. Айбек Парпиев также отметил потенциал применения дронов в сельском хозяйстве, продемонстрировав на практике простоту их использования и объяснив их эффективность для мониторинга посевов и улучшения управления хозяйством.

Фото организаторов. Сессия на тему «Технологии умного земледелия»

Участники активно взаимодействовали с докладчиками, задавая вопросы о роли цифровизации в сельском хозяйстве. Этот обмен способствовал содержательному диалогу на пересечении технологий, политики и социальной инклюзии в сельском хозяйстве.

Семинар был организован в рамках глобальной программы KOICA CIAT (Capacity Improvement & Advancement for Tomorrow), которая направлена на повышение потенциала государственных служащих, укрепление профессиональных навыков и содействие устойчивому развитию.

Эти инициативы являются частью более широкой миссии Корейского агентства международного сотрудничества по укреплению дружбы и сотрудничества между Республикой Корея и странами-партнерами. Поддерживая обмен знаниями и профессиональное развитие, KOICA подтверждает свою приверженность продвижению устойчивого роста и укреплению двусторонних связей с Кыргызской Республикой.
