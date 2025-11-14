16:48
Бизнес

«BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО

«BAKAI Страхование» объявляет о возобновлении крутой акции — кешбэк 30 процентов реальными деньгами при покупке полиса ОСАГО через приложение BakAi!

Получи 30 процентов от суммы сразу на свой счет моментально. Реальные деньги возвращаются на ваш счет сразу после покупки.

Как работает кешбэк 30 процентов:

1. Откройте приложение BakAi.

2. Перейдите в раздел «Сервисы → Страхование → ОСАГО».

3. Заполните данные и оплатите полис онлайн.

4. Получите кешбэк 30 процентов реальными деньгами моментально прямо на карту.

Все занимает не больше трех минут.

Например, при стоимости ОСАГО от 1 тысячи 680 сомов — ваш кешбэк составит от 504 сомов, которые зачисляются сразу после оформления полиса.

«BAKAI Страхование» — современная страховая компания в составе экосистемы BAKAI, предлагающая надежные и удобные решения для автовладельцев, бизнеса и частных клиентов. Ключевые услуги доступны в цифровом формате через приложение BakAi, что делает процесс оформления страховых продуктов быстрым, прозрачным и комфортным.

Компания предоставляет широкий спектр страховых продуктов:

• ОСАГО и КАСКО;
• страхование имущества;
• страхование путешествий;
• страхование жизни и здоровья.

Срок действия акции: с 13 ноября 2025 года по 15 мая 2026 года.

«BAKAI Страхование» — мы в ответе за тех, кого застраховали.
