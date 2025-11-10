10:15
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Бизнес

Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН

KICB продолжает масштабную акцию, которая объединяет удобство безналичных платежей и возможность выиграть крупные денежные призы. Каждый клиент, совершающий оплату банковской картой или через мобильное приложение KICB, получает шанс стать обладателем 1 миллиона сомов!

Теперь, оплачивая товары, услуги, интернет-покупки, авиабилеты или бронирование отелей с помощью банковской карты либо QR-кода в мобильном приложении KICB, вы не только делаете свои платежи проще и безопаснее, но и участвуете в розыгрыше 1 миллиона сомов!

Чтобы стать участником, достаточно сделать всего несколько шагов:

  • скачайте мобильное приложение KICB и пройдите идентификацию;

  • делитесь своей реферальной ссылкой с друзьями и знакомыми;

  • получайте по 100 сомов за каждого нового приглашенного участника — такой же бонус получает и приглашенный;

  • оплачивайте покупки картой или QR-кодом в мобильном приложении KICB.

В акции принимают участие все банковские карты, оформленные с 1 сентября 2025 года.

Если вы уже пользуетесь мобильным приложением KICB и активно совершаете платежи, вы автоматически становитесь участником розыгрыша.

Уже сотни клиентов активно приглашают друзей, совершают платежи и получают бонусы от KICB.

Не упустите возможность сделать свои повседневные платежи выгодными — оплачивайте картой или QR-кодом и выигрывайте!

Подробные условия акции можно узнать на сайте www.kicb.net или в любом отделении банка.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350158/
