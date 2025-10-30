KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса

KICB и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении кредитных ресурсов на $5 миллионов в национальной валюте в рамках программы поддержки микро-, малых и средних предприятий.

Финансирование будет направлено на расширение доступа микро-, малых и средних предприятий к долгосрочным кредитным ресурсам, поддержку предпринимательства и содействие устойчивому экономическому росту. Данная инициатива также способствует укреплению финансового сектора и развитию частного бизнеса, который играет ключевую роль в создании рабочих мест и повышении экономической активности в регионах страны.

Совместные проекты KICB и ЕБРР, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, реализуются в Кыргызстане на протяжении более 24 лет. Являясь одним из лидеров банковской системы республики, KICB использует кредитные линии международных финансовых институтов для финансирования проектов в различных областях экономики, что позволяет содействовать росту страны и поддерживать ее экономическое развитие.

Напомним, что сотрудничество KICB с Европейским банком реконструкции и развития идет по многим направлениям, включая финансирование крупных проектов в КР, поддержку проекта «Мыкты Айым» в рамках программы «Женщины в бизнесе» в Центральной Азии для целей развития женского предпринимательства в Кыргызстане, участие в программе финансирования зеленой экономики в КР (KyrSEFF).

Справка

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) создан в 2001 году. Уставный капитал — $23 миллиона. Имеет 55 отделений по всей республике, предоставляющих полный спектр банковских услуг. Первый в Кыргызстане открыл корреспондентские счета в Citibank (США), ENBD (ОАЭ). Лицензия НБ КР № 046.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) учрежден в 1991 году и работает на трех континентах, помогая странам перейти к успешным рыночным экономикам. Уникальный подход сочетает финансирование, экспертную поддержку и реформирование законодательства, обеспечивая долгосрочные позитивные изменения.