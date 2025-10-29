С 28 по 30 октября в Бишкеке проходит международная выставка логистики, транспорта и страхования Kyrgyz Trans Logistic 2025, где «BAKAI Страхование» выступает партнером.

Выставка объединяет профессионалов отрасли, представителей бизнеса и финансовых организаций, создавая площадку для обмена опытом и поиска новых решений для рынка транспортных и логистических услуг Кыргызстана.

На стенде «BAKAI Страхование» участники выставки могут узнать, как надежно защитить грузы, транспорт и имущество компании, выбрать страховые продукты под задачи бизнеса и получить персональную консультацию специалистов.

«BAKAI Страхование» предлагает широкий спектр услуг для предпринимателей и корпоративных клиентов, включая:

страхование грузов и транспортных средств;

страхование имущества и производственных помещений;

страхование ответственности перед партнерами и клиентами;

страхование здоровья сотрудников;

страхование путешествий и командировок.

Каждый продукт разработан с учетом особенностей бизнеса и направлен на снижение рисков при ведении деятельности в любой сфере — от логистики до промышленности.

«Для нас участие в выставке — это возможность быть ближе к бизнесу, понять его реальные потребности и предложить комплекс решений, которые помогают работать спокойно и уверенно. Мы предлагаем не просто страховку — мы предлагаем защиту, надежность и поддержку в любой ситуации», — отметили в «BAKAI Страхование».

«BAKAI Страхование» — часть экосистемы BAKAI, одного из крупнейших коммерческих банков Кыргызстана.

Компания предлагает решения для физических и юридических лиц: ОСАГО, КАСКО, страхование грузов, имущества, здоровья и путешествий.

Ее миссия — сделать страхование доступным, простым и полезным инструментом защиты, а также повысить культуру финансовой безопасности в стране.

Лицензия № 0003, серия ОС от 05.02.2024.