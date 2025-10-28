Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI

BAKAI запускает масштабную акцию, приуроченную к одному из самых ожидаемых спортивных событий года — UFC Fight Night Doha 2025, который пройдет 22 ноября в Дохе (Катар). По итогам акции банк подарит восемь путевок на турнир четырем победителям и их спутникам.

Каждый победитель получит полный турпакет:

•авиаперелет на двоих;

•проживание в отеле (3 дня / 2 ночи);

•билеты на главное спортивное событие осени — 22 ноября 2025 года UFC Fight Night Doha 2025.

Как стать участником розыгрыша

BAKAI подготовил четыре категории участия, чтобы каждый клиент мог испытать удачу.

1.Самый активный клиент. Победитель определяется по количеству операций — оплат, переводов и транзакций с физических счетов с начала 2025 года.

2.Активный бизнес-клиент. Среди клиентов BAKAI Business победителем станет тот, кто совершит максимальное количество исходящих переводов (клиринг, гросс, SWIFT) и оплат по QR.

3.Покупатель страхового полиса. Один победитель будет выбран среди клиентов, оформивших ОСАГО в BAKAI Страхование в период проведения акции.

4.Участник Instagram-конкурса. Случайным образом определится победитель среди подписчиков @bakaibank.kg, выполнивших условия: лайкнуть пост, подписаться, отметить друга в комментариях и сделать репост в сторис.

Акция проходит с 26 октября по 10 ноября 2025 года. К участию допускаются граждане Кыргызской Республики старше 18 лет. Instagram-аккаунт должен быть открыт на период конкурса и содержать реальные фотографии участника.

Мы рады подарить нашим клиентам возможность стать частью мирового спортивного события.