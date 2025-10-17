«Газпром Кыргызстан» просит погасить долги за газ до отопительного сезона

В связи с приближением отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с просьбой обеспечить своевременную оплату задолженности за ранее потребленный природный газ, а также в дальнейшем производить расчеты за газоснабжение в установленные сроки и в полном объеме.
Регулярные и своевременные платежи за газ являются важным условием стабильного функционирования газораспределительной системы и бесперебойного обеспечения потребителей энергоресурсом в холодное время года.
Компания напоминает, что наличие задолженности может привести к ограничению газоснабжения в соответствии с действующим законодательством и договорными обязательствами.
ОсОО «Газпром Кыргызстан» благодарит своих абонентов за понимание и сотрудничество и надеется на ответственное отношение к выполнению платежной дисциплины.
В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности.
Срок подключения газа после выезда специалиста — до трех рабочих дней с момента подачи заявки.
Проверить задолженность за газ можно:
- по квитанции за природный газ;
- через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
- в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg;
- по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).
Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»:
- «Бишкекгаз» — улица Горького, 22. «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
- «Жалалабатгаз» — проспект Байзакова, 2. «МБанк», «Оной»;
- «Ошгаз» — улица Ленина, 146. «МБанк», «Оной»;
- Кантская ЭГС — город Кант, улица Маликова, 6. «МБанк», «Оной»;
- Кара-Балтинская ЭГС — город Кара-Балта, улица Садовая, 112. «МБанк», «Оной»;
- Ленинская ЭГС — село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248. «МБанк»;
- Сокулукская ЭГС — город Шопоков, улица Ленина, 11. «МБанк», «Оной»;
- Токмакская ЭГС — город Токмак, улица Горького, 1. «МБанк».