«Газпром Кыргызстан» просит погасить долги за газ до отопительного сезона

В связи с приближением отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с просьбой обеспечить своевременную оплату задолженности за ранее потребленный природный газ, а также в дальнейшем производить расчеты за газоснабжение в установленные сроки и в полном объеме.

Регулярные и своевременные платежи за газ являются важным условием стабильного функционирования газораспределительной системы и бесперебойного обеспечения потребителей энергоресурсом в холодное время года.

Компания напоминает, что наличие задолженности может привести к ограничению газоснабжения в соответствии с действующим законодательством и договорными обязательствами.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» благодарит своих абонентов за понимание и сотрудничество и надеется на ответственное отношение к выполнению платежной дисциплины.

В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности. Срок подключения газа после выезда специалиста — до трех рабочих дней с момента подачи заявки.

Проверить задолженность за газ можно:

по квитанции за природный газ;

через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан» ;

; в « личном кабинете» на сайте gazprom.kg;

gazprom.kg; по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).

Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»: