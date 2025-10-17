15:39
«Газпром Кыргызстан» просит погасить долги за газ до отопительного сезона

В связи с приближением отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с просьбой обеспечить своевременную оплату задолженности за ранее потребленный природный газ, а также в дальнейшем производить расчеты за газоснабжение в установленные сроки и в полном объеме.

Регулярные и своевременные платежи за газ являются важным условием стабильного функционирования газораспределительной системы и бесперебойного обеспечения потребителей энергоресурсом в холодное время года.

Компания напоминает, что наличие задолженности может привести к ограничению газоснабжения в соответствии с действующим законодательством и договорными обязательствами.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» благодарит своих абонентов за понимание и сотрудничество и надеется на ответственное отношение к выполнению платежной дисциплины.

В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности.

Срок подключения газа после выезда специалиста — до трех рабочих дней с момента подачи заявки.

Проверить задолженность за газ можно:

  • по квитанции за природный газ;
  • через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
  • в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg;
  • по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).

Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»:

  • «Бишкекгаз» — улица Горького, 22. «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
  • «Жалалабатгаз» — проспект Байзакова, 2. «МБанк», «Оной»;
  • «Ошгаз» — улица Ленина, 146. «МБанк», «Оной»;
  • Кантская ЭГС — город Кант, улица Маликова, 6. «МБанк», «Оной»;
  • Кара-Балтинская ЭГС — город Кара-Балта, улица Садовая, 112. «МБанк», «Оной»;
  • Ленинская ЭГС — село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248. «МБанк»;
  • Сокулукская ЭГС — город Шопоков, улица Ленина, 11. «МБанк», «Оной»;
  • Токмакская ЭГС — город Токмак, улица Горького, 1. «МБанк».
