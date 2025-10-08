«Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН

«Элдик Банк» стал одним из первых банков Кыргызской Республики, официально присоединившимся к Принципам ответственного банковского дела ООН (PRB) — рамочной инициативе в области устойчивого банковского сектора. Она была разработана Программой ООН по окружающей среде (UNEP FI) совместно с банками со всего мира.

Принципы PRB направлены на обеспечение соответствия стратегий и практик банков видению устойчивого будущего, закрепленному в Целях устойчивого развития ООН и Парижском соглашении по климату.

Присоединяясь к принципам, «Элдик Банк» подтверждает свою приверженность устойчивому развитию, интегрируя его в свою стратегию, а также обязуется идентифицировать и измерять экологическое и социальное воздействие своей деятельности, устанавливать и реализовывать целевые ориентиры в наиболее приоритетных сферах и публично отчитываться о достигнутом прогрессе.

Кроме того, следуя этим принципам, «Элдик Банк» берет на себя лидирующую роль в устойчивом финансировании, демонстрируя, как банковские продукты, услуги и партнерства могут способствовать и ускорять необходимые преобразования для обеспечения благополучия настоящих и будущих поколений, создавая позитивное будущее для людей и планеты.

«Элдик Банк» также становится частью глобального сообщества банков, обменивающихся передовой практикой и совместно разрабатывающих рекомендации и инновационные инструменты на благо всей отрасли.

«Присоединение к Принципам ответственного банковского дела — важный шаг в реализации нашей стратегии устойчивого развития. «Элдик Банк» стремится быть активным драйвером перемен, поддерживая экономику, общество и экологию страны. Мы уверены, что членство в UNEP FI усилит нашу роль как ответственного банка в Кыргызстане и Центральной Азии», — отметил Уланбек Ногаев, председатель правления ОАО «Элдик Банк».

Справочно:

Принципы ответственного банковского дела ООН — это рамочная инициатива, в которой ООН и глобальный банковский сектор совместно способствуют и ускоряют экономический переход, необходимый для достижения глобальных и национальных целей устойчивого развития.

Объединяя более 350 банков из 85+ стран, принципы направлены на системную интеграцию устойчивости в банковскую практику для противодействия ключевым глобальным вызовам: изменению климата, утрате биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и социальному неравенству.

Финансовая инициатива UNEP FI объединяет более 500 банков, страховых компаний и инвесторов, стимулируя преобразования в финансовой системе для перехода к более устойчивой глобальной экономике.

Все участники PRB обязуются выявлять и оценивать экологическое и социальное воздействие своей деятельности, устанавливать и реализовывать целевые ориентиры в ключевых зонах влияния, а также регулярно публиковать отчетность о достигнутом прогрессе.

Подробнее о принципах: www.unepfi.org/responsiblebanking/