Ваши переводы через Kwikpay в период акции учитываются в определении победителей — присоединяйтесь!

С 1 сентября по 31 октября 2025 года каждый ваш перевод через Kwikpay в приложении «Компаньон» становится еще выгоднее! Клиенты «Банка Компаньон» могут выиграть ценные призы, совершая международные переводы через систему Kwikpay в USD.

Призы для самых активных участников: электросамокат, ноутбук и робот-пылесос Xiaomi E10.

Победителями станут клиенты с наибольшим объемом переводов в период акции.

Условия и подведение итогов

Для участия необходима минимальная общая сумма переводов от 500 USD / 50 000 сомов.

Учитываются переводы онлайн и офлайн через приложение «Компаньон» и карты «Элкарт» / Visa, выпущенные банком.

Внутренние переводы по Кыргызстану и возвратные операции не участвуют.

Победители определяются по наибольшему объему входящих и исходящих переводов; при равенстве сумм учитывается количество операций.

Пересчет суммы производится по курсу НБ КР на дату операции.

Итоги акции будут опубликованы на сайте www.kompanion.kg и в социальных сетях «Банка Компаньон».

Как получить перевод Kwikpay в приложении «Компаньон»

Откройте приложение «Компаньон», перейдите в раздел «Переводы».

Выберите «Kwikpay» и укажите, куда зачислить средства — на кошелек или карту.

Введите:

контрольный номер перевода (КНП);

сумму;

валюту отправленного перевода.

Подтвердите перевод.

Средства поступят сразу.

Подробнее об условиях акции по ссылке «БАНК КОМПАНЬОН» И KWIKPAY ЗАПУСКАЮТ АКЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ!

Для дополнительной информации: 88 00 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp 0 770 33 88 00.