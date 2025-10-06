13:00
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Бизнес

«Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов

Ваши переводы через Kwikpay в период акции учитываются в определении победителей — присоединяйтесь!

С 1 сентября по 31 октября 2025 года каждый ваш перевод через Kwikpay в приложении «Компаньон» становится еще выгоднее! Клиенты «Банка Компаньон» могут выиграть ценные призы, совершая международные переводы через систему Kwikpay в USD.

Призы для самых активных участников: электросамокат, ноутбук и робот-пылесос Xiaomi E10.

Победителями станут клиенты с наибольшим объемом переводов в период акции.

Условия и подведение итогов

  • Для участия необходима минимальная общая сумма переводов от 500 USD / 50 000 сомов.
  • Учитываются переводы онлайн и офлайн через приложение «Компаньон» и карты «Элкарт» / Visa, выпущенные банком.
  • Внутренние переводы по Кыргызстану и возвратные операции не участвуют.
  • Победители определяются по наибольшему объему входящих и исходящих переводов; при равенстве сумм учитывается количество операций.
  • Пересчет суммы производится по курсу НБ КР на дату операции.
  • Итоги акции будут опубликованы на сайте www.kompanion.kg и в социальных сетях «Банка Компаньон».

Как получить перевод Kwikpay в приложении «Компаньон»

  1. Откройте приложение «Компаньон», перейдите в раздел «Переводы».
  1. Выберите «Kwikpay» и укажите, куда зачислить средства — на кошелек или карту.
  1. Введите:
  • контрольный номер перевода (КНП);
  • сумму;
  • валюту отправленного перевода.
  1. Подтвердите перевод.
  1. Средства поступят сразу.

Подробнее об условиях акции по ссылке «БАНК КОМПАНЬОН» И KWIKPAY ЗАПУСКАЮТ АКЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ!

Для дополнительной информации: 88 00 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp 0 770 33 88 00.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345936/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
«Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
54 счастливчика по всей стране: «Банк Компаньон» наградил победителей акции
«Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
«Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
«Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
«Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
&laquo;Зимние каникулы&raquo; с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: главный приз акции&nbsp;&mdash; 4&nbsp;путевки в&nbsp;Таиланд «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
6 октября, понедельник
12:51
За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни За или против? Что думают граждане о законе о смертной...
12:43
Биржа Кыргызстана бьет рекорды: торговля выросла в шесть раз за два года
12:35
В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане
12:32
На строительство детсада в селе Кара-Булак выделят больше 100 миллионов сомов
12:30
«Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов