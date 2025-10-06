Ваши переводы через Kwikpay в период акции учитываются в определении победителей — присоединяйтесь!
С 1 сентября по 31 октября 2025 года каждый ваш перевод через Kwikpay в приложении «Компаньон» становится еще выгоднее! Клиенты «Банка Компаньон» могут выиграть ценные призы, совершая международные переводы через систему Kwikpay в USD.
Призы для самых активных участников: электросамокат, ноутбук и робот-пылесос Xiaomi E10.
Победителями станут клиенты с наибольшим объемом переводов в период акции.
Условия и подведение итогов
- Для участия необходима минимальная общая сумма переводов от 500 USD / 50 000 сомов.
- Учитываются переводы онлайн и офлайн через приложение «Компаньон» и карты «Элкарт» / Visa, выпущенные банком.
- Внутренние переводы по Кыргызстану и возвратные операции не участвуют.
- Победители определяются по наибольшему объему входящих и исходящих переводов; при равенстве сумм учитывается количество операций.
- Пересчет суммы производится по курсу НБ КР на дату операции.
- Итоги акции будут опубликованы на сайте www.kompanion.kg и в социальных сетях «Банка Компаньон».
Как получить перевод Kwikpay в приложении «Компаньон»
- Откройте приложение «Компаньон», перейдите в раздел «Переводы».
- Выберите «Kwikpay» и укажите, куда зачислить средства — на кошелек или карту.
- Введите:
- контрольный номер перевода (КНП);
- сумму;
- валюту отправленного перевода.
- Подтвердите перевод.
- Средства поступят сразу.
Подробнее об условиях акции по ссылке «БАНК КОМПАНЬОН» И KWIKPAY ЗАПУСКАЮТ АКЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ!
Для дополнительной информации: 88 00 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp 0 770 33 88 00.