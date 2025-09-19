Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»

Делимся отличной новостью для пользователей карты «Элкарт +». Теперь есть возможность оформить подписку «Яндекс Плюс» на 60 дней бесплатно и получить доступ к множеству сервисов, которые делают жизнь комфортнее и ярче.

Что включает подписка «Яндекс Плюс»?

Один доступ — сразу к нескольким популярным сервисам

«Кинопоиск» — тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов в хорошем качестве;

«Яндекс Музыка» — миллионы треков, подборок и подкастов без рекламы;

«Яндекс Go» — поездки на такси со скидкой 10 процентов в тарифах «Комфорт» и выше;

«Яндекс Книги» — большая коллекция книг любых жанров.

Как воспользоваться акцией?

Получить подписку очень просто:

Откройте карту «Элкарт +» и привяжите ее в мобильном приложении «Элкарт Мобайл». Получите специальный промокод в приложении. Активируйте его и получите 60 дней подписки «Яндекс Плюс» бесплатно.

Теперь вы можете не просто наслаждаться всеми преимуществами подписки «Яндекс Плюс», но и сможете сделать повседневные расходы выгоднее с помощью карты «Элкарт +».

Открыть карту «Элкарт +» можно у следующих банков-партнеров:

ЗАО «Банк-Компаньон»;

ЗАО «Бакай Банк».

Спешите подключить карту «Элкарт +» и получить подписку «Яндекс Плюс» на 60 дней бесплатно уже сегодня!

Внимание! Условия подписки на «Яндекс Плюс»: ya.cc/b Акция действует с 19.09.2025 до 30.06.2026 60 дней «Яндекс Плюс» бесплатно, далее автопродление — 199 сомов в месяц. Требуется указание данных банковской карты. Предложение только для пользователей, не имеющих активную подписку «Яндекс Плюс» (или иную, ее включающую). Активировать промокод можно на сайте https://ya.cc/elcart до 31.08.2026. Один пользователь может активировать промокод только один раз. Условия использования промокода: ya.cc/pk. Доступ к сервису «Яндекс Книги» по акции до 31.12.2025.