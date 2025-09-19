Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»

Делимся отличной новостью для пользователей карты «Элкарт +». Теперь есть возможность оформить подписку «Яндекс Плюс» на 60 дней бесплатно и получить доступ к множеству сервисов, которые делают жизнь комфортнее и ярче.
Что включает подписка «Яндекс Плюс»?
Один доступ — сразу к нескольким популярным сервисам
- «Кинопоиск» — тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов в хорошем качестве;
- «Яндекс Музыка» — миллионы треков, подборок и подкастов без рекламы;
- «Яндекс Go» — поездки на такси со скидкой 10 процентов в тарифах «Комфорт» и выше;
- «Яндекс Книги» — большая коллекция книг любых жанров.
Как воспользоваться акцией?
Получить подписку очень просто:
- Откройте карту «Элкарт +» и привяжите ее в мобильном приложении «Элкарт Мобайл».
- Получите специальный промокод в приложении.
- Активируйте его и получите 60 дней подписки «Яндекс Плюс» бесплатно.
Теперь вы можете не просто наслаждаться всеми преимуществами подписки «Яндекс Плюс», но и сможете сделать повседневные расходы выгоднее с помощью карты «Элкарт +».
Открыть карту «Элкарт +» можно у следующих банков-партнеров:
- ЗАО «Банк-Компаньон»;
- ЗАО «Бакай Банк».
Спешите подключить карту «Элкарт +» и получить подписку «Яндекс Плюс» на 60 дней бесплатно уже сегодня!
Внимание! Условия подписки на «Яндекс Плюс»: ya.cc/b Акция действует с 19.09.2025 до 30.06.2026 60 дней «Яндекс Плюс» бесплатно, далее автопродление — 199 сомов в месяц. Требуется указание данных банковской карты. Предложение только для пользователей, не имеющих активную подписку «Яндекс Плюс» (или иную, ее включающую). Активировать промокод можно на сайте https://ya.cc/elcart до 31.08.2026. Один пользователь может активировать промокод только один раз. Условия использования промокода: ya.cc/pk. Доступ к сервису «Яндекс Книги» по акции до 31.12.2025.