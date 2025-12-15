20:32
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Бизнес

МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» («Элкарт») выступил генеральным партнером первой Республиканской олимпиады по финансовой безопасности среди учащихся 9–11 классов, которая проходила в Бишкеке с 11 ноября по 13 декабря 2025 года.

Финальный этап олимпиады и церемония награждения состоялись 13 декабря в конгресс-холле Государственной резиденции. В заключительном этапе приняли участие 90 школьников, прошедших предварительный отбор. Участники продемонстрировали знания по вопросам финансовой и информационной безопасности, включая выявление рисков и понимание принципов защиты финансовых данных.

В церемонии награждения приняла участие член правления ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» («Элкарт») Дамира Сулайманова, которая вручила награды победителям и призерам олимпиады. Обращаясь к участникам, она отметила, что участие в олимпиаде позволило школьникам получить практический опыт работы с непростыми финансовыми темами и продемонстрировать высокий уровень подготовки.



Кроме того, начальник отдела информационной безопасности МПЦ («Элкарт») Айдар Сагындыков вошел в состав жюри отборочных этапов Олимпиады и участвовал в оценке работ участников в онлайн-формате. Его участие обеспечивало экспертную оценку знаний школьников в области финансовых рисков, подозрительных операций и актуальных угроз в цифровой среде.



По итогам олимпиады победители и призеры были отмечены наградами и дипломами. Их пригласят в летнюю и зимнюю школы по финансовой безопасности, которые ежегодно проводит Центр межолимпиадной подготовки ФИАН, а также выдвинут на участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, запланированной на 28 сентября —2 октября 2026 года в Красноярске.

Проект стал первой республиканской площадкой такого формата, объединившей школьников, профильных специалистов и представителей организаций, работающих в сфере финансовой безопасности.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12.05.2015 г., 3030200220 от 20.02.2020 г., 6001280220 от 28.02.2020 г.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354657/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
«Элкарт+» — с плюсами каждый день
НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
«Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»
Популярные новости
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Бизнес
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
15 декабря, понедельник
20:26
В Бишкеке автомобили оставляют на газонах В Бишкеке автомобили оставляют на газонах
20:03
В селе Таш-Мойнок автомобиль врезался в частный дом
19:48
Увольнение министра образования. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
19:47
При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана
19:31
MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день