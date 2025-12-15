МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» («Элкарт») выступил генеральным партнером первой Республиканской олимпиады по финансовой безопасности среди учащихся 9–11 классов, которая проходила в Бишкеке с 11 ноября по 13 декабря 2025 года.



Финальный этап олимпиады и церемония награждения состоялись 13 декабря в конгресс-холле Государственной резиденции. В заключительном этапе приняли участие 90 школьников, прошедших предварительный отбор. Участники продемонстрировали знания по вопросам финансовой и информационной безопасности, включая выявление рисков и понимание принципов защиты финансовых данных.



В церемонии награждения приняла участие член правления ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» («Элкарт») Дамира Сулайманова, которая вручила награды победителям и призерам олимпиады. Обращаясь к участникам, она отметила, что участие в олимпиаде позволило школьникам получить практический опыт работы с непростыми финансовыми темами и продемонстрировать высокий уровень подготовки.

Кроме того, начальник отдела информационной безопасности МПЦ («Элкарт») Айдар Сагындыков вошел в состав жюри отборочных этапов Олимпиады и участвовал в оценке работ участников в онлайн-формате. Его участие обеспечивало экспертную оценку знаний школьников в области финансовых рисков, подозрительных операций и актуальных угроз в цифровой среде.

По итогам олимпиады победители и призеры были отмечены наградами и дипломами. Их пригласят в летнюю и зимнюю школы по финансовой безопасности, которые ежегодно проводит Центр межолимпиадной подготовки ФИАН, а также выдвинут на участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, запланированной на 28 сентября —2 октября 2026 года в Красноярске.Проект стал первой республиканской площадкой такого формата, объединившей школьников, профильных специалистов и представителей организаций, работающих в сфере финансовой безопасности.

