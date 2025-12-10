19:33
Бизнес

МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio

Национальная платежная система «Элкарт» приняла участие в закрытом показе нового кинопроекта продакшн-компании 1.1 Studio, который состоялся 9 декабря. Фильм «Үйдүн ээси» выполнен в формате «найденных записей», ранее редко применявшемся в отечественном кинопроизводстве.

В рамках мероприятия МПЦ «Элкарт» организовал информационный корнер, где гости могли получить консультации по продукту и оформить инстант-карты Элкарт+ от партнеров на месте. Посетители имели возможность ознакомиться с функциональными особенностями карты и оформить ее за несколько минут до начала показа.

Представители 1.1 Studio отметили, что проект стал для команды смелым творческим решением и экспериментом с новым форматом. В МПЦ «Элкарт» подчеркнули готовность поддерживать подобные инициативы и участвовать в мероприятиях, направленных на развитие современных форматов взаимодействия с аудиторией.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12.05.2015 г., 3030200220 от 20.02.2020 г., 6001280220 от 28.02.2020 г..
