МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте

«Межбанковский процессинговый центр» («Элкарт»), оператор национальной платежной системы, удостоен награды UZCARD AWARD 2025 в номинации «Международное сотрудничество». Торжественная церемония награждения состоялась 19 декабря в Ташкенте на сцене Академического Большого театра.

Премия вручена в рамках масштабного отраслевого мероприятия UZCARD AWARD 2025, которое объединило более 300 представителей банков, финтехкомпаний и платежных сервис-провайдеров. Форум стал профессиональной площадкой, где участники подтверждают свою экспертизу, получают признание отраслевого сообщества, укрепляют доверие клиентов и партнеров, а также выстраивают прямые коммуникации с ключевыми игроками финтехрынка.

Награда стала признанием совместного проекта по интеграции национальных платежных систем Кыргызстана и Узбекистана.

«Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз

16 июля в Бишкеке страны впервые запустили полноценный сервис трансграничных переводов между системами «Элкарт» и UZCARD. Интеграция позволяет жителям двух государств напрямую переводить денежные средства между картами без участия международных платежных систем.

В Кыргызстане сервис доступен через мобильное приложение «Элкарт Мобайл», в Узбекистане через приложение UNIRED. В дальнейшем планируется подключение к системе других банков.

