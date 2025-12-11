13:11
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Бизнес

МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт») и национальная платежная система Узбекистана HUMO объявляют о запуске совместного проекта по взаимному эквайрингу.

В рамках интеграции держатели карт HUMO смогут оплачивать покупки и снимать наличные на территории Кыргызстана в зоне покрытия «Элкарт». Владельцы карт «Элкарт» получат такие же возможности при поездках в Узбекистан.

Проект направлен на упрощение безналичных расчетов для граждан обеих стран, повышение удобства поездок и развитие трансграничного финансового взаимодействия.

Преимущества для клиентов и бизнеса:

  • Удобство для путешественников и трудовых мигрантов: расчеты и снятие наличных доступны без обмена валюты и использования международных карт.
  • Поддержка бизнеса: торговые точки смогут принимать оплату картами соседней страны без дополнительных затрат на подключение международных платежных систем.
  • Снижение издержек и ускорение транзакций: операции проходят напрямую через национальные системы «Элкарт» и HUMO.

На текущем этапе карты «Элкарт» принимаются держателями карт ОАО «Айыл Банк», а карты HUMO обслуживаются в устройствах того же банка. ЗАО «МПЦ» активно работает над подключением других банков для расширения сети приема карт HUMO в Кыргызстане и карт «Элкарт» в Узбекистане.

Подписанный меморандум закладывает основу единой межсистемной инфраструктуры между двумя национальными платежными системами. Проект предусматривает внедрение современных цифровых технологий, обеспечивая удобные, безопасные и современные расчеты, а также повышение финансовой грамотности граждан.

Для справки:

«Элкарт» — национальная платежная система Кыргызстана, оператором которой является ЗАО «Межбанковский процессинговый центр». Платежная система Элкарт уже более 20 лет объединяет банки и финансовые организации страны, предлагая инновационные решения для проведения внутренних, международных и трансграничных операций.

HUMO — национальная платежная система Узбекистана, объединяющая участников расчетов, платежные инструменты и межбанковские переводы, обеспечивая интеграцию с зарубежными платежными системами.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354240/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
«Элкарт+» — с плюсами каждый день
НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
«Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»
МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
Популярные новости
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
13:01
МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг межд...
12:51
Предприниматели Кыргызстана отправились в Иркутск налаживать сотрудничество
12:34
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами
12:22
Сообщается о задержании активиста Айбека Тенизбая
12:20
Попытку контрабанды наркотиков из Кыргызстана пресекли в Узбекистане