МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт») и национальная платежная система Узбекистана HUMO объявляют о запуске совместного проекта по взаимному эквайрингу.

В рамках интеграции держатели карт HUMO смогут оплачивать покупки и снимать наличные на территории Кыргызстана в зоне покрытия «Элкарт». Владельцы карт «Элкарт» получат такие же возможности при поездках в Узбекистан.

Проект направлен на упрощение безналичных расчетов для граждан обеих стран, повышение удобства поездок и развитие трансграничного финансового взаимодействия.

Преимущества для клиентов и бизнеса:

Удобство для путешественников и трудовых мигрантов: расчеты и снятие наличных доступны без обмена валюты и использования международных карт.

Поддержка бизнеса: торговые точки смогут принимать оплату картами соседней страны без дополнительных затрат на подключение международных платежных систем.

Снижение издержек и ускорение транзакций: операции проходят напрямую через национальные системы «Элкарт» и HUMO.

На текущем этапе карты «Элкарт» принимаются держателями карт ОАО «Айыл Банк», а карты HUMO обслуживаются в устройствах того же банка. ЗАО «МПЦ» активно работает над подключением других банков для расширения сети приема карт HUMO в Кыргызстане и карт «Элкарт» в Узбекистане.

Подписанный меморандум закладывает основу единой межсистемной инфраструктуры между двумя национальными платежными системами. Проект предусматривает внедрение современных цифровых технологий, обеспечивая удобные, безопасные и современные расчеты, а также повышение финансовой грамотности граждан.

Для справки:

«Элкарт» — национальная платежная система Кыргызстана, оператором которой является ЗАО «Межбанковский процессинговый центр». Платежная система Элкарт уже более 20 лет объединяет банки и финансовые организации страны, предлагая инновационные решения для проведения внутренних, международных и трансграничных операций.

HUMO — национальная платежная система Узбекистана, объединяющая участников расчетов, платежные инструменты и межбанковские переводы, обеспечивая интеграцию с зарубежными платежными системами.