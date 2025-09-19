«Элдик Банк» и Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум

ОАО «Элдик Банк» и Азербайджано-Кыргызский фонд развития (АКФР) заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие совместных инвестиционных проектов, модернизацию и укрепление экономики Кыргызской Республики.

Подписание документа состоялось с участием первого заместителя председателя правления ОАО «Элдик Банк» Акылбека Турдалиева и сопредседателей правления АКФР Бабаева Игбала Алиджан оглы и Замирбека Осмонова.

Согласно меморандуму, стороны выражают готовность к реализации инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес для Кыргызстана и Азербайджана. Особое внимание будет уделено направлениям, способствующим модернизации экономики, развитию предпринимательства и эффективному использованию потенциала двустороннего сотрудничества.

«Подписание меморандума с Азербайджано-Кыргызским фондом развития открывает новые горизонты для стратегического партнерства. Мы уверены, что совместные усилия поспособствуют укреплению экономических связей между нашими странами и реализации значимых проектов для Кыргызстана», — отметил Акылбек Турдалиев.

«Данный меморандум знаменует собой важный шаг в укреплении экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном. АКФР нацелен на поддержку инициатив, которые способствуют устойчивому развитию, инновациям и созданию новых возможностей для малого и среднего бизнеса, а также крупных инфраструктурных проектов, которые имеют стратегическое значение для развития экономики. Мы уверены, что совместные проекты поспособствуют модернизации экономики, созданию новых рабочих мест и укреплению экономических связей между нашими государствами», — отметили сопредседатели правления АКФР.

Подписание подобных соглашений подчеркивает стратегический курс «Элдик Банка» на развитие партнерских отношений и участие в масштабных инициативах, способствующих экономическому росту и укреплению позиций Кыргызстана на международной арене.

