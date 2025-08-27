Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно

Перевести деньги из Кыргызстана в Россию — просто и быстро, как купить кофе.

Мы заказываем еду в одно касание и покупаем билеты на концерт, даже не выходя из дома.

Теперь и перевести деньги в Россию можно так же легко и безопасно.

Все, что нужно:

Скачайте приложение Компаньон. Откройте и выберите кнопку «ПЕРЕВОДЫ В РОССИЮ». Введите номер телефона получателя, к которому привязана карта в РФ, Ф.И.О. получателя и сумму перевода. Подтвердите — и готово.

Сегодня экономически активный человек ценит не только надежность, но и скорость. А значит — пора перейти на простой, рабочий инструмент.

Попробуйте. Денежный перевод теперь — это пара кликов.

Скачайте приложение «Компаньон» в App Store или Google Play — и пользуйтесь удобством цифровых переводов уже сегодня.

За подробной информацией обращайтесь в колл-центр 88 00 (звонок с мобильных бесплатный) или через WhatsApp 0 770 33 88 00.

Лицензия НБ КР №053.