Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно

Перевести деньги из Кыргызстана в Россию — просто и быстро, как купить кофе.
Мы заказываем еду в одно касание и покупаем билеты на концерт, даже не выходя из дома.
Теперь и перевести деньги в Россию можно так же легко и безопасно.
Все, что нужно:
- Скачайте приложение Компаньон.
- Откройте и выберите кнопку «ПЕРЕВОДЫ В РОССИЮ».
- Введите номер телефона получателя, к которому привязана карта в РФ, Ф.И.О. получателя и сумму перевода.
- Подтвердите — и готово.
Сегодня экономически активный человек ценит не только надежность, но и скорость. А значит — пора перейти на простой, рабочий инструмент.
Попробуйте. Денежный перевод теперь — это пара кликов.
Скачайте приложение «Компаньон» в App Store или Google Play — и пользуйтесь удобством цифровых переводов уже сегодня.
За подробной информацией обращайтесь в колл-центр 88 00 (звонок с мобильных бесплатный) или через WhatsApp 0 770 33 88 00.
Лицензия НБ КР №053.