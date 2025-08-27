Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА

В августе 2025 года «Бакай Банк» опубликовал первый отчет об устойчивом развитии. Для Кыргызстана это событие все еще уникальное: банк одним из первых в стране представил не только финансовые итоги, но и подробно рассказал о влиянии своей деятельности на экономику, общество и экологию.

В том же месяце «Бакай Банк» одним из первых в республике получил дебютный ESG-скоринг (Environmental, Social, Governance) Corporate Sustainability Assessment от международного агентства S&P Global. По его итогам банк вошел в число отраслевых лидеров по устойчивому развитию не только среди банков Центральной Азии, но и в международном масштабе.

О том, в чем заключаются подходы банка к ESG, как «зеленые» кредиты и цифровизация меняют рынок и почему международные партнеры доверяют «Бакай Банку», рассказал Тимур Ибрагимов, председатель совета директоров банка.

Фото компании. Тимур Ибрагимов, председатель совета директоров банка

— Тимур Сергеевич, как вы оцениваете международный скоринг S&P Global Corporate Sustainability Assessment, по результатам которого банк закрепился в лидерах банковского сектора Центральной Азии в области устойчивого развития уже в первый год рейтингования? Что подтолкнуло «Бакай Банк» презентовать первый отчет об устойчивом развитии?

— Первый международный ESG-скоринг S&P Global CSA — это важная веха, к достижению которой мы готовились системно и планомерно.

Мы гордимся тем, что «Бакай Банк» получил 57 баллов в рамках этого глобально признанного рейтинга при среднем показателе 35 баллов по банковской отрасли мира. Это позволило нам войти в число 15 процентов лучших банков мира в области устойчивого развития.

Особо отмечу очень высокую оценку, полученную нашим банком по направлению управления рисками и деловой этики.

Такое международное, независимое признание нашей деятельности и усилий подтверждает, что мы движемся в правильном направлении в области ESG и передовых практик устойчивого развития. Считаю, что наличие международного ESG-рейтингования — это уже обязательное условие для любого продвинутого и амбициозного бизнеса, важный фактор его инвестиционной привлекательности.

Поэтому этим летом мы выпустили первый корпоративный отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с международными стандартами GRI и климатическими рекомендациями TCFD.

Переход к ежегодной нефинансовой отчетности отражает наше стремление строить модель банка, где прибыль сочетается с ответственностью, а бизнес становится инструментом позитивных изменений — в экономике, обществе и окружающей среде.

Для нас такие результаты особенно ценны, ведь они отражают не отдельные инициативы, а системный подход: от корпоративного управления и риск-менеджмента до масштабирования «зеленого» кредитования и цифровых сервисов. По сути, скоринг S&P — это глобальная комплексная оценка всей нашей работы в области ESG. А публикация отчета об устойчивом развитии — отправная точка и стимул двигаться дальше, повышая прозрачность, укрепляя доверие партнеров и создавая дополнительные условия для устойчивого роста.

— Как ESG встроен в стратегию банка и какую роль здесь играет совет директоров?

— Банк рассматривает ESG и устойчивое развитие в качестве долгосрочного и системного приоритета.

ESG для нас не пиар-инициатива, не разовый проект, а неотъемлемая часть ДНК и корпоративной философии банка. И такой подход уже дает видимый результат: «Бакай Банк» обслуживает более 1 миллиона клиентов, входит в число ведущих универсальных банков страны и признан системно значимым игроком. На конец 2024 года активы банка достигли 91 миллиарда сомов — около 11 процентов совокупных активов сектора.

Наша цель заключается в обеспечении стабильной и предсказуемой бизнес-модели, которая сочетает рост финансовых показателей, эффективное корпоративное управление, технологические преобразования и управление рисками, учет интересов стейкхолдеров. К слову, в банке действует комплексная система риск-менеджмента — от кредитных до экологических.

Мы учитываем макроэкономические, геополитические и климатические факторы, а также новые вызовы, включая ужесточение регулирования в области устойчивого развития. Это позволяет банку сохранять стабильность даже в стрессовых сценариях.

Совет директоров — это центр принятия стратегических решений. В данном контексте хочу подчеркнуть ключевую значимость высокой вовлеченности совета директоров в повестку ESG и устойчивого развития, его приверженность к «тону сверху» — только при такой модели планирования и принятия решений можно достичь существенных корпоративных успехов в рассматриваемом направлении.

— Что для вас значит присоединение «Бакай Банка» к Глобальному договору ООН и как это помогает развивать международные партнерства?

— Мы интегрируем Цели устойчивого развития ООН и международную климатическую повестку в бизнес-практику. Поэтому в 2025 году мы приняли решение о присоединении к Глобальному договору ООН как к важнейшему международному бизнес-объединению в области устойчивого развития.

Участие в нем открывает для нас новые возможности долгосрочного роста и глобальных совместных инициатив, укрепления собственного ESG-потенциала.

Здесь отмечу, что «Бакай Банк» поддерживает все 17 Целей устойчивого развития ООН с особым фокусом на семь направлений: качественное образование, гендерное равенство, достойная работа и экономический рост, устойчивая инфраструктура и инновации, климат, сильные институты и партнерство в интересах устойчивого развития.

— «Бакай Банк» намерен позиционировать себя в качестве хаба устойчивого финансирования в Кыргызстане. Какие «зеленые» и социальные продукты уже работают и что планируете дальше?

— В статусе одного из флагманов банковского сектора республики мы стремимся увеличивать объемы «зеленого» и социального финансирования проектов, а также расширять число заемщиков, которые демонстрируют высокое положительное социальное, экологическое и климатическое воздействие.

Мы видим высокий потенциал роста в области «зеленого» кредитования и планируем наращивать кредитный портфель, в том числе принимая во внимание принятие в Кыргызстане национальной зеленой таксономии.

— Как цифровая трансформация влияет на устойчивое развитие банка?

— Цифровизация — это мощный драйвер устойчивости. Она делает услуги доступнее, обеспечивает усиление финансовой и социальной инклюзии. Следуя стратегическим целям, в прошлом году мы масштабировали нашу цифровую экосистему: обновили приложение BakAi, запустили BakAi Business, а также перешли на собственный процессинговый центр, что отмечено наградой Visa. К концу года приложения BakAi использовали более 800 тысяч человек, BakAi Business — 15 тысяч предпринимателей и команий, и это не предел!

Важно понимать, что цифровизация бизнес-процессов и электронный документооборот — это не только про удобство. Подобные меры позволяют сокращать выбросы парниковых газов, минимизируя воздействие на окружающую среду.

На этой волне инвестиции банка в цифровизацию в 2024 году составили около 825 миллионов сомов. При этом мы сохраняем phygital-модель, сочетая онлайн-решения с развитием филиальной сети для обеспечения широкого охвата клиентов и финансовой инклюзии.

— Что помогает банку сохранять высокий уровень качества и безопасности при активном росте?

— В прошлом году Индекс удовлетворенности наших клиентов (CSAT) составил 71 процент. За отчетный период в банке не зафиксировано ни одного инцидента по части информационной безопасности, утечек данных или нарушений законодательства. Мы строго придерживаемся принципов прозрачности, сильного комплаенса и нулевой толерантности к коррупции, строим востребованную цифровую архитектуру с приоритетом на надежность и защиту банковских и персональных данных. Банк активно противодействует финансовым преступлениям, в том числе через комплексную проверку клиентов, мониторинг операций и регулярное обучение сотрудников.

— Расскажите о социальной и кадровой политике банка: что для вас приоритетно?

— Наш главный капитал — люди. В 2024 году в банке работали 2 тысячи 29 сотрудников, 67,3 процента из которых — женщины. Мы стараемся создать нашим коллегам достойные условия труда, равную оплату, социальные льготы. Мы ценим коллег, поддерживаем их профессиональный рост и развитие потенциала, поощряя долгосрочные трудовые отношения. Как следствие, уровень вовлеченности работников составил 76,1 процента.

Вместе с тем «Бакай Банк» отличается сильной культурой благотворительности. Будучи социально ответственным бизнесом, банк в прошлом году запустил акцию «Дарите добро!», в рамках которой выделено 5 миллионов сомов на осуществление общественно значимых инициатив. Кроме того, мы поддерживаем спорт, образовательные и экологические инициативы, в том числе через массовые забеги Bakai Bank Jaz Demi, хакатон Business Case — 2024 и партнерство с компанией «Тазалык». И, конечно же, мы не забываем про специализированные продукты для пенсионеров, детей и клиентов с особыми потребностями, обеспечивая доступность и безопасность финансовых услуг.

— Какие экологические проекты по линии ESG банк уже реализовал?

— Мы с удовольствием претворяем в жизнь инициативы в области экологической ответственности. «Бакай Банк» — один из первых в финансовом секторе Кыргызстана, кто внедрил ежегодную оценку эмиссий парниковых газов и провел оценку климатических рисков. Нам нравится использовать «зеленые» офисные практики, масштабировать цифровые сервисы, снижать экологическое воздействие в целом.

Ранее банк инициировал внедрение системы управления экологическими рисками заемщиков, а также запустил инициативы по поддержке клиентов в переходе к низкоуглеродной экономике и разработал линейку продуктов устойчивого финансирования. Эти меры стали частью комплексной стратегии ESG и управления климатическими рисками.

— Каким вы видите банк через три-пять лет?

—Мы планируем сохранить лидерство в области ESG в Кыргызстане и регионе, оставаясь драйвером устойчивого развития и «зеленой» трансформации. Но задача шире: показать, что кыргызстанский банк способен успешно конкурировать на международном уровне, быть привлекательным инвестиционным и финансовым партнером. Устойчивое развитие будет играть здесь ключевую роль. Мы нацелены на расширение устойчивого финансирования и активизацию ESG-сотрудничества с отечественными и иностранными компаниями, сохраняя доверие клиентов, партнеров и инвесторов. И уверены, что сможем достичь этих целей.

Лицензия НБ КР № 043.