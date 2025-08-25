10:36
«Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ

ОАО «Айыл Банк» заключило соглашение с Al Fardan Exchange LLC (AFEX) — финансовым учреждением Объединенных Арабских Эмиратов, оказывающим услуги трансграничных денежных переводов между Кыргызстаном и ОАЭ.

Теперь клиенты «Айыл Банка» могут переводить средства в дирхамах ОАЭ (AED) напрямую через систему AFEX — на банковские счета или для получения наличных денежных средств в ОАЭ.

Тилек Алимджанов, председатель правления ОАО «Айыл Банк»: «Мы открываем новые финансовые возможности для наших клиентов, обеспечивая быстрый, безопасный и прозрачный перевод средств в дирхамах — валюте, необходимой многим кыргызстанцам, работающим или имеющим партнеров в ОАЭ».

Омар Сами Ассаф, Chief Revenue Officer, AFEX: «Сотрудничество с «Айыл Банком» позволит нам расширить охват услуг и предложить кыргызским клиентам в ОАЭ стабильный и удобный канал для денежных переводов. «Айыл Банк» как государственный банк предоставляет высокий уровень доверия и гарантии для клиентов, и мы искренне рады нашему партнерству».

Преимущества для клиентов

  • Возможность перевода средств из Кыргызстана в дирхамах ОАЭ (AED).

  • Получение денежных переводов из ОАЭ в Кыргызстан — в наличной форме или на счет.

  • Конкурентные тарифы, оперативное зачисление, надежная система контроля транзакций.

  • Поддержка на русском и английском языках.

ОАО «Айыл Банк» — государственный банк с 1997 года, активно развивает международные направления, предлагает цифровые и розничные услуги клиентам по всей республике.

Al Fardan Exchange LLC — флагман ОАЭ в области денежных переводов и валютных операций, входит в состав группы Al Fardan с более чем 50-летним опытом на международном финансовом рынке.

Лицензия НБ КР № 048.
