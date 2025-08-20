11:12
Бизнес

MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает активно расширять филиальную сеть, делая услуги еще доступнее для своих абонентов по всей стране.

В течение последнего месяца компания торжественно открыла три новых центра продаж и обслуживания (ЦПО):

  • Джети-Огузский район, село Барскоон, улица Ленина б/н, рядом с тойкана «Асан-Ата»,
  • город Шамалды-Сай, улица Кыргызстан, 19/2 (ТЦ Султан Ата),
  • город Чолпон-Ата, улица Советская, 66 (ориентир: напротив заведения «Барашек»).

Новые офисы созданы с учетом современных требований и стандартов клиентского сервиса. Здесь абоненты MEGA могут подключиться к сети, получить консультации по тарифным планам, услугам связи и дополнительным сервисам компании.

Комфортное пространство, современное оборудование и профессиональная команда специалистов обеспечивают быстрое и качественное обслуживание посетителей.

Развивая филиальную сеть, MEGA стремится быть ближе к каждому своему абоненту, повышая удобство и доступность связи во всех регионах Кыргызстана.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Бизнес
