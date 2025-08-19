Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться

В Бишкеке вот уже несколько лет существует фонд «Спорт без преград» на базе спортивного зала «Аква Макс». Там детям и взрослым с инвалидностью помогают поддерживать себя в форме и даже выступать на международном уровне.

Недавно компания FOOD DREAM, официальный представитель бренда KFC в Кыргызстане, закупила шесть тренажеров для параспортсменов. Директор «Спорта без преград» Ислам Турдиев рассказал о работе фонда и оказываемой поддержке.

Он начал преподавать параплавание еще в 2018 году. За несколько лет команда выросла с 6 до 70 человек с ограниченными возможностями здоровья. «Занимаются параплаванием, настольным теннисом и армрестлингом. Не только дети, но и взрослые — некоторым даже за 30 лет», — объяснил он.

Впервые на серьезные соревнования среди детей с синдромом Дауна отечественную команду по плаванию пригласили в Россию в 2022 году. «Мы выиграли шесть золотых медалей! Это стало хорошим стартом для развития параспорта в нашей стране», — рассказал Турдиев.

После команда участвовала в соревнованиях в Германии, Италии и Японии. «Но мы понимали, что для дальнейшего развития параспорта нам нужны специализированные тренажеры. Обращались в разные компании, быстрее всех нам ответили в FOOD DREAM. Представители KFC приобрели нам шесть тренажеров, за что мы очень благодарны. Это значимая поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил Ислам Турдиев.

Теперь у ребят, занимающихся в зале, есть тренажер и универсальная скамья для развития мышц верхней части тела. А вот гребной тренажер помогает развитию всех групп мышц.

«Подарили и олимпийский гриф для тренировок нашей Национальной сборной. А еще два детских тренажера для детей до шести лет: гребной тренажер и беговую дорожку», — уточнил он.

В ближайших планах фонда — продолжение участия в международных чемпионатах, расширение программы тренировок и привлечение новых детей и взрослых, для которых спорт станет важным этапом жизни. Успехи параспортсменов из Кыргызстана уже вдохновляют многие другие страны на создание условий для равного участия людей с инвалидностью в спортивной жизни.

«Для нас это не просто тренажеры — это возможность показать миру, что каждый человек, независимо от физических ограничений, способен на великие достижения. Мы уверены, что эти новые тренажеры станут отправной точкой для множества новых рекордов и побед», — подчеркнул Ислам Турдиев.

Партнерство с компанией FOOD DREAM стало ярким примером социальной ответственности бизнеса и веры в силу спорта как инструмента для преодоления преград, как физических, так и социальных.

Важно, чтобы такие инициативы становились нормой, вдохновляя другие компании и организации помогать в развитии инклюзивного спорта в Кыргызстане и за его пределами.