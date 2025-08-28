15:04
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Бизнес

В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC

22-й ресторан KFC в Кыргызстане открылся на фудкорте торгово-развлекательного центра «Дордой Плаза». Теперь любимую курочку можно попробовать прямо после похода в кино или за покупками: быстро, удобно и в приятной атмосфере.

В новом KFC — привычное качество продукции и удобный формат обслуживания: современные киоски и быстрый сервис.

Дружелюбный персонал

Команда KFC — отдельная фишка бренда. Улыбчивые и быстрые сотрудники готовы помочь в любой момент. То же самое ждет гостей и в новом ресторане.

Процесс приготовления занимает считанные минуты: заказ приняли — и тут же начинают собирать. Пока вы выбирали место на фудкорте, на выдаче уже готово горячее и аппетитное комбо.

Удобство всегда под рукой

Ресторан KFC в ТРЦ «Дордой Плаза» на самом деле можно назвать универсальным: посетить его приятно как в будни, так и на выходных. А удобное расположение в центре города делает его особенно привлекательным.

Не упустите возможность одним из первых заглянуть в новый KFC и насладиться вкусом легендарной курочки!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341316/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
KFC продлевает кампанию «Баскет добра» до конца мая 2025 года
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
28 августа, четверг
14:49
Дебюрократизация: любой желающий может внести свои предложения Дебюрократизация: любой желающий может внести свои пред...
14:43
«Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
14:32
Брат экс-депутата вернул государству здание с участком в 300 квадратных метров
14:29
В Узбекистане пресекли попытку ввоза 19 килограммов золота из Кыргызстана
14:24
Люди с инвалидностью смогут больше заниматься реабилитацией, чем сбором справок