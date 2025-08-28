В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC

22-й ресторан KFC в Кыргызстане открылся на фудкорте торгово-развлекательного центра «Дордой Плаза». Теперь любимую курочку можно попробовать прямо после похода в кино или за покупками: быстро, удобно и в приятной атмосфере.

В новом KFC — привычное качество продукции и удобный формат обслуживания: современные киоски и быстрый сервис.

Дружелюбный персонал

Команда KFC — отдельная фишка бренда. Улыбчивые и быстрые сотрудники готовы помочь в любой момент. То же самое ждет гостей и в новом ресторане.

Процесс приготовления занимает считанные минуты: заказ приняли — и тут же начинают собирать. Пока вы выбирали место на фудкорте, на выдаче уже готово горячее и аппетитное комбо.

Удобство всегда под рукой

Ресторан KFC в ТРЦ «Дордой Плаза» на самом деле можно назвать универсальным: посетить его приятно как в будни, так и на выходных. А удобное расположение в центре города делает его особенно привлекательным.

Не упустите возможность одним из первых заглянуть в новый KFC и насладиться вкусом легендарной курочки!