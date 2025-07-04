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Бизнес

KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией

1 миллион 218 тысяч 200 сомов удалось собрать в рамках благотворительной кампании «Баскет добра», которую провел бренд KFC в Кыргызстане. Все средства будут направлены на покупку современного медицинского оборудования для отделения детской онкологии в одной из больниц Бишкека.

Кампания объединила тысячи людей. Гости ресторанов KFC по всей стране выбирали особенный баскет — и каждый такой заказ становился вкладом в реальную помощь детям. Как подчеркивают организаторы, этот результат стал возможен только благодаря отзывчивости гостей.

Сейчас команда Food Dream, официального представителя KFC в Кыргызстане, занимается следующим важным этапом — подбором и закупкой наилучшего оборудования, соответствующего международным стандартам. Обсуждаются технические детали, логистика и сроки поставки. В компании подчеркивают: процесс будет открытым и прозрачным, каждый шаг будет освещаться публично.

Но эта история — не только про цифры. За каждым баскетом стояли настоящие люди и их выбор помочь.

В KFC на Орто-Сае сотрудники стали свидетелями трогательной сцены: две девочки-близняшки отпраздновали день рождения в ресторане и в качестве подарка выбрали «Баскет Добра». Это был подарок не только себе — но и детям, которым нужна поддержка.

Одна из гостей попросила сохранить ее номер телефона, чтобы позже узнать, на что именно пошли собранные средства. Эта вовлеченность говорит сама за себя.

Не осталась в стороне и команда Food Dream. Внутри компании прошла «Эстафета добра» — сотрудники всех отделов поддержали инициативу.

«Эта акция объединила нас. Делая добро для других, мы стали ближе друг к другу», — рассказывают в компании.

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«Баскет добра» от KFC — в помощь деткам с онкологией

Кампания «Баскет добра» проходила с 1 апреля по 31 мая 2025 года во всех ресторанах KFC в Бишкеке, Чуйской области и городе Оше. За это время тысячи гостей поддержали проект, выбрав обед, который помогает спасать жизни.

Компания Food Dream, официальный и единственный представитель KFC в Кыргызстане, активно реализует социальные инициативы в сферах здравоохранения спорта. Это не первый проект компании, направленный на поддержку общества и, как обещают организаторы, точно не последний.

Иногда, чтобы сделать мир лучше, достаточно одного выбора. В данном случае — одного баскета. И миллиона благодарностей тем, кто не остался в стороне.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335224/
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