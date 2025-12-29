KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка

3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью — дата, которая напоминает, что внимание и помощь важнее слов. В этот день особенно важно поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании. Именно такой подход продемонстрировал бренд KFC в Кыргызстане, реализовав благотворительные инициативы сразу в двух городах — Балыкчи и Бишкеке.

Эти инициативы стали частью социальной миссии Food Dream — официального представителя KFC в Кыргызстане. В компании уверены: настоящая ответственность проявляется через реальные шаги, которые делают жизнь людей лучше.

Поддержка, которая приходит в дом

В Балыкчи помощь получили семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Продуктовые наборы — мука, рис, макароны, растительное масло, крупы и сладости — доставлены прямо в дома. Помощь получили 88 семей. В этот день даже самые привычные продукты стали знаком живого участия и человеческой заботы.

В Бишкеке команда KFC посетила детский реабилитационный центр «Умут — Надежда», где детям с трех лет помогают развиваться, осваивать новые навыки и обретать уверенность в себе. Ребята получили творческие наборы — краски, карандаши, мелки, а также необходимые средства гигиены.

Особенным моментом визита стал концерт, который дети подготовили самостоятельно. Он стал для них искренним проявлением внимания и поддержки, а для представителей бренда KFC — напоминанием о том, что даже небольшая помощь может дарить большие эмоции и надежду.

Два города — один принцип

Быть рядом, слышать и помогать — именно так Food Dream, официальный представитель KFC в Кыргызстане, реализует социальную миссию бренда.