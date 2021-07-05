Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC

Как молодым людям без опыта работы устроиться в международную компанию с конкурентной зарплатой? Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Активной позиции в трудоустройстве молодежи, даже без опыта работы, придерживается международная сеть ресторанов KFC, которую в Кыргызстане представляет компания Food Dream.

Компания Food Dream вносит большой вклад в создание рабочих мест для молодежи Кыргызстана. Она нацелена на то, чтобы принять на работу молодых специалистов и дать им возможность обучиться многим процессам от правил пищевой безопасности до финансовой грамотности, планирования и системности бизнес-процессов.

Развитие молодежи

Сеть ресторанов KFC обеспечивает работой более полутысячи человек, подавляющее число которых это молодежь. Не секрет, что именно молодым людям после окончания учебы и без трудового опыта сложно найти достойную работу с перспективой роста. Но шанс на трудоустройство у них есть в ресторанах KFC, так как здесь как раз нацелены на то, чтобы принимать на работу юных специалистов и обучать их всем необходимым процессам.

Компания предоставляет молодым людям не просто место заработка, а дает шанс сразу после обучения без какого-либо опыта работы начать строить перспективную карьеру, а также дает лучшие навыки, которые можно получить только в компании международного уровня.

В дополнение к безусловному соблюдению трудового законодательства Кыргызской Республики в сети ресторанов KFC для каждого сотрудника составляют индивидуальный план обучения и развития.

Компания предлагает гибкий график работы и возможность выбора ресторана ближе к дому или месту учебы. Благодаря этому сотрудники лучше реализуются не только на работе, но и в своей личной жизни. Друзья, отдых, образование, спорт, новые впечатления — на все это хватит времени с индивидуальным подходом компании к своим сотрудникам. А конкурентная зарплата дает возможность быть самостоятельными.

В ресторанах KFC сотрудники имеют возможность на постоянной основе проходить новые специально подготовленные для них тренинги. Это обучение помогает реализоваться не только на работе, но и в личной жизни или будущей карьере в другом месте.

Здесь учат мыслить нестандартно, быть за пределами границ стереотипов и шаблонов. Это место, где молодые люди получают новые знания, приобретают дополнительные навыки, встречаются с новыми людьми и генерируют свои идеи и нестандартные решения, открывая для самого себя новые горизонты в жизни.

Программы обучения раскрывают и внутренний потенциал молодых людей. Здесь учат искусству общения, управлению, а также умению ставить и достигать цели.

Так, благодаря программе обучения для молодых людей раскрываются секреты искусства общения, поэтому работа с гостями или командой в KFC всегда в радость — сотрудники непременно найдут нужные слова и подход к каждому. В сети молодые люди также учатся управлять, убеждать и вести за собой свою команду — здесь становятся настоящими лидерами во всех сферах своей жизни. Другой важный навык это умение ставить и достигать цели — а это залог успеха в любом деле.

Развитие отрасли

Приход KFC на рынок Кыргызстана внес существенный вклад в развитие ресторанного бизнеса. Отличием KFC стало жесткое соблюдение стандартов качества во всех сферах. Таким образом компания поставила высокую планку для всех участников рынка.

Новшества, которые принесли рестораны KFC, благоприятно повлияли на всех участников рынка. Стандартизация — залог качества. Благодаря KFC стандарты стали не чем-то далеким, а очень конкретным понятием, которое видно наглядно в ресторанах сети KFC.

Самым лучшим образом рестораны KFC продолжают проявлять себя сейчас, во время пандемии. Сеть, традиционным для себя образом, строго придерживается санитарно-эпидемиологических требований и снова выступает в роли наилучшего примера в ресторанном бизнесе.

У KFC, пожалуй, самые жесткие стандарты и регламенты на все составляющие производства.

Здесь предъявляются высокие требования на соответствие технологического оборудования, инвентаря, тары для производства и хранения продукции, товарного соседства продуктов, следование технологическим картам.

Такие же высокие требования предъявляются поставщикам продукции.

Американская корпорация Yum! Brands, которая является брендодержателем Kentucky Fried Chicken (KFC), тщательно контролирует не только франчайзи, но и его партнеров.

Согласование любого партнера ресторанов KFC проходит через Yum!. Эта компания сама проводит аудиторские проверки у поставщиков по пищевой безопасности и соблюдению всех стандартов.

То же самое касается партнеров сети ресторанов KFC по недвижимости. Любая аренда помещений, вплоть до офисов и складов, проходит жесткий контроль со стороны американской компании. Даже арендодатели, как и все партнеры KFC, проходят контроль на соответствие этическим стандартам бренда. Любое несогласованное действие гарантированно грозит франчайзи санкционными мерами.

Ни одно действие франчайзи в Кыргызстане не может пройти без согласования с Yum!. Все решения на местном уровне обязаны быть согласованы.

Требования к партнерам ресторанов многочисленны, но особенно выделяются:

— репутационное соответствие учредителей,

— полная прозрачность ведения бизнеса,

— согласование всех решений и инициатив, связанных с брендом.

Развитие общества

Также сеть ресторанов KFC принимает активное участие в других общественно значимых инициативах.

Являясь членом Американской торговой палаты (AmCham) компания принимает активное участие в акциях и программах объединения, внося значительные вклад как в благотворительные проекты, такие как #ПоддержимВместе (#БиргеКолдойлу), так и в проекты по развитию предпринимательства в стране.

Кроме того, одним из основных приоритетов в благотворительной деятельности компании Food Dream является поддержка незащищенных слоев населения.

За первую половину 2021 года компанией была оказана помощь продуктами питания на 1 миллион 970 тысяч сомов, которые были направлены в Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую и Чуйскую области.

Развитие страны

Трудно переоценить то, что сеть ресторанов KFC делает и для ресторанного сектора, и для молодежи Кыргызстана.

Брать на работу молодых людей без опыта работы, обучать их всем процессам и раскрывать их внутренний потенциал берутся далеко не все компании. Но KFC выбрал эту позицию и дает молодым людям шанс на лучшее будущее в их профессиональной карьере.

Именно благодаря таким возможностям для развития молодого поколения появляется уверенность в завтрашнем дне. Благодаря таким подходам в бизнесе будет развиваться молодежь страны, и вместе с ней весь Кыргызстан.