Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC

Зима в Нарыне сурова, и это очень ощутимо для семей с особыми потребностями. Но для 84 из них эта зима стала чуть теплее — благодаря тем, кто готов поддержать и помочь.

В Чуйской области Кыргызстана действует общественное объединение женщин с ограниченными возможностями. Оно помогает одиноким мамам, семьям, которым особенно нужна поддержка, и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, став для многих настоящей опорой и источником надежды.

Недавно организация обратилась за помощью к компании «Фуд Дрим», официальному представителю KFC в Кыргызстане. Компания откликнулась и выделила полмиллиона сомов на закупку теплой одежды для взрослых и детей, а также продуктов первой необходимости: муки, масла, сахара, макарон и чая.

Социальная ответственность — одна из ключевых ценностей «Фуд Дрим». Компания давно поддерживает местные инициативы и участвует в жизни сообществ, веря: даже небольшая помощь сегодня может иметь огромное значение для тех, кто в ней нуждается.

Реализованная в Нарыне инициатива наглядно показывает, как ценности компании превращаются в конкретные действия, и для местных семей это ощутимая поддержка здесь и сейчас.

В компании «Фуд Дрим» отмечают, что этот проект станет лишь одним из многих подобных шагов, продолжая традицию социальной ответственности, которая действительно оказывает поддержку людям.
