−80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии

«Баскет Добра»: когда добро становится инновацией.

25 ноября стало днем, когда добро получило реальную форму — форму морозильной камеры, способной охлаждать до 80 градусов Цельсия. Именно это оборудование передано в онкологическое отделение НЦОМиД. И все это благодаря вам, дорогие гости ресторанов KFC, благодаря вашему участию в благотворительном проекте «Баскет Добра».

Каждый купленный «Баскет Добра» стал вкладом в большое общее дело. С вашей поддержкой в отделении теперь появилась современная морозильная камера. Раньше такое оборудование было только в ЦГСЭН (Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека), и врачам приходилось спешить туда, чтобы заморозить донорский материал. Теперь этого не нужно — все необходимое есть на месте, рядом, в руках специалистов.

Раньше каждая минута имела значение — донорский материал буквально «мчался» по городу, чтобы сохранить жизнь. А если пробки?

Теперь, с появлением новой морозильной камеры, все происходит на месте — без риска и спешки. И все это благодаря вам, нашим гостям, которые поверили в силу добра.

Именно Food Dream, официальный представитель компании KFC в Кыргызстане, стала тем связующим звеном, через которое доброта и участие гостей превратились в настоящее медицинское чудо. С участием каждого, кто пришел, поддержал и был рядом, десятки маленьких пациентов теперь получают шанс на жизнь.

Вы подарили не просто оборудование — вы подарили надежду. С вашей помощью дети смогут лечиться здесь, дома, в Кыргызстане.

Вы помогли сделать нашу страну местом, где пересадка костного мозга, стволовых клеток и клеточных линий — уже реальность.

Проект «Баскет Добра» завершился, но его результат — это только начало, потому что, пока есть вы, есть добро, которое работает.

Благотворительная кампания «Баскет Добра» проходила с 1 апреля по 31 мая 2025 года во всех ресторанах KFC в Бишкеке, Чуйской области и Оше. За этот период тысячи гостей присоединились к инициативе, выбирая не просто вкусный обед, а возможность внести свой вклад в спасение жизней.

Компания Food Dream — официальный и единственный представитель KFC в Кыргызстане — уже не первый год поддерживает социальные проекты в сферах здравоохранения и спорта. «Баскет Добра» стал очередным шагом в этой миссии, и, как отмечают организаторы, впереди — новые добрые инициативы.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/355283/
просмотров: 191
