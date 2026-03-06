$15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC

Умару девять лет. Он любит шахматы и книги о планетах. Может долго рассказывать, чем Юпитер отличается от Сатурна и почему ему особенно интересен Марс.

Два года назад в его жизни появилось слово, которое не должен знать ни один ребенок, — «ретинобластома». Злокачественная опухоль. Правый глаз оказался под угрозой.

Врачи сообщили, что нужна операция в Турции. Стоимость — $15 тысяч.

Его мама Гулжан начала отчаянную борьбу. Писала в фонды, обращалась за поддержкой, запускала сборы, просила помощи. Но средства собирались медленно.

В клинике посоветовали обратиться в компанию Food Dream — к официальному представителю KFC в Кыргызстане.

Письмо дошло. Фирма взяла на себя расходы на операцию и лечение. Правый глаз удалось сохранить.

Сегодня Умар дома и постепенно возвращается к привычной жизни.

Врачи отмечают положительную динамику. Но главное — он снова может смотреть на небо и рассказывать о планетах, которые ему так интересны.