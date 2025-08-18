Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»

ОАО «Элдик Банк» предлагает специальную кредитную программу для фермеров, племенных хозяйств и всех, кто работает с ценным поголовьем КРС.

Кому подходит программа:

— племенным заводам и фермам, включенным в перечень КМ КР;

— фермерам, ИП и импортерам племенного скота;

— техникам-осеменаторам.

Цель:

Поддержка племенного животноводства, улучшение пород и повышение продуктивности.

Условия кредита:

▪️ сумма: до миллионов сомов;

▪️ ставка: всего 3 процента годовых;

▪️ срок: до 60 месяцев;

▪️ льготный период — шесть месяцев;

▪️ до 500 тысяч сомов — без залога;

▪️ возможна гарантия от ОАО.

«Гарантийный фонд» при нехватке залога.

Поддерживаются такие породы, как алатауская, герефордская, голштинская, симментальская, айширская, герефордская, бурая швицкая и галловейская.

Хотите укрепить хозяйство и вывести скотоводство на новый уровень?

Обращайтесь в «Элдик Банк»!

9111

eldik.kg

Лицензия НБ КР № 033.