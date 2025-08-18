11:24
Бизнес

Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»

ОАО «Элдик Банк» предлагает специальную кредитную программу для фермеров, племенных хозяйств и всех, кто работает с ценным поголовьем КРС.

Кому подходит программа:
— племенным заводам и фермам, включенным в перечень КМ КР;
— фермерам, ИП и импортерам племенного скота;
— техникам-осеменаторам.

Цель:
Поддержка племенного животноводства, улучшение пород и повышение продуктивности.

Условия кредита:
▪️ сумма: до миллионов сомов;
▪️ ставка: всего 3 процента годовых;
▪️ срок: до 60 месяцев;
▪️ льготный период — шесть месяцев;
▪️ до 500 тысяч сомов — без залога;
▪️ возможна гарантия от ОАО.

«Гарантийный фонд» при нехватке залога.

Поддерживаются такие породы, как алатауская, герефордская, голштинская, симментальская, айширская, герефордская, бурая швицкая и галловейская.

Хотите укрепить хозяйство и вывести скотоводство на новый уровень?
Обращайтесь в «Элдик Банк»!

